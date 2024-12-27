Manisa’ya yeni sanayi alanı kazandırılıyor

MANİSA Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) öncülüğünde Aydınlar madencilik tarafından 1250 dönüm alana orta ve üst ölçekli sanayi alanı olan Aydınlar Sanayi Bölgesi hayata geçecek. Yeni sanayi alanı bulunduğu konum itibariyle hem Manisa'daki hem de İzmir'deki yatırımcıların yatırım yapabileceği bir alan. İstanbul-İzmir otoyolu bitişiği Sancaklıbozköy Mahallesi'nde 1250 dönüm alandan oluşan orta ve üst ölçekli sanayi alanı en küçüğü 5 dönüm en büyüğü 64 dönüm olmak üzere yaklaşık 190 parselden oluşması hedeflenen Aydınlar Sanayi Bölgesi alanı tanıtım lansmanı gerçekleştirildi. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, üretime ve istihdama katkı sağlayan herkese teşekkür etti.