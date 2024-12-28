Baykar, İtalyanların dev havacılık şirketini alıyor

Dünyanın en büyük silahlı insansız hava aracı (SİHA) şirketi olan Baykar, İtalya'nın 1884 yılında kurulan köklü havacılık firması Piaggio Aerospace'i satın almak için düzenlenen ihalede en iyi teklifi veren firma oldu. Baykar çekişmeli bir sürece sahne olan ihaleyi farklı ülkelerden teklif veren rakiplerini geride bırakarak kazandı.

140 YILLIK TECRÜBE

Havacılık sektöründe "gökyüzünün Ferrarisi" olarak bilinen P.180 Avanti iş jetleri ve uçak motorları üretimiyle tanınan Piaggio Aerospace, aynı zamanda bakım, onarım ve revizyon (MRO) hizmetleriyle İtalya'nın savunma sanayisi ekosisteminde stratejik bir role sahip bulunuyor. Piaggio, 140 yıllık geçmişiyle İtalya'nın teknoloji altyapısına önemli katkılar sunmasıyla tanınıyor. Bu satın almayla birlikte Baykar, Avrupa havacılık pazarındaki etkisini artırırken, Piaggio'nun tarihi mirasını koruyarak üretim kapasitesini güçlendirmesini sağlayacak. Baykar'ın gelecek vizyonuyla birlikte şirketin İtalya'da sağladığı istihdamın büyümesi de hedefleniyor. Baykar'ın bu stratejik adımı Türk havacılık sanayisinin global düzeydeki başarılarına bir yenisini eklerken, bu anlaşmayla birlikte Piaggio'nun tarihi kimliği de geleceğe taşınacak. Baykar'ın bu başarısıyla ilgili değerlendirmede bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Türk havacılığının ve Baykar'ın küresel ligde eriştiği başarı seviyesinin göstergesi." ifadesini kullandı.