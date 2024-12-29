Muğla’da 8 bin 250 zeytin fidanı dağıtıldı

MUĞLA Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce, Menteşe ilçesinde yangından zarar gören tarım alanlarında yeniden ağaçlandırma çalışmaları kapsamında zeytin fidanı dağıtıldı. Çatakbağyaka, Sarnıç, Denizova ve Kıran mahallelerinde 30 Eylül-18 Ekim'deki yangınlarda zarar gören 1025 dönümlük alanda özellikle bölge halkının geçim kaynağı zeytin üretiminin olumsuz etkilenmesi üzerine zeytin fidanı dağıtımına başlandı.Bölge halkının ekonomik kayıplarını azaltmak ve yeniden üretimi teşvik etmek amacıyla Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlikte üreticilere ilk etapta 8 bin 250 zeytin fidanı dağıtıldı. Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, zeytinin, Muğla'da sadece bir tarım ürünü değil aynı zamanda kültürel ve ekonomik miras olduğunu söyledi.