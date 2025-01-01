12 milyar liralık bir vergiden vazgeçiyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, akaryakıtta ÖTV sınırlandırmasıyla ilgili karara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre akaryakıt ürünlerinde yapılacak ÖTV artış oranı yüzde 6 ile sınırlandırıldı. Bakan Şimşek, "Vatandaşlarımızın alım gücünün korunması, sürdürülebilir büyüme ve kalıcı refah artışı için fiyat istikrarını destekleyici mahiyetteki bu düzenlememiz ile yaklaşık 12 milyar liralık vergiden vazgeçiyoruz. Akaryakıt ürünlerinde vergi artışını sınırlandırarak para politikasına güçlü bir destek veriyoruz. Bu destek dezenflasyon sürecine olumlu katkıda bulunacak" ifadelerini kullandı.

PARA POLİTİKASINA DESTEK

Her yıl ocak ve temmuz aylarında, akaryakıt ve benzeri petrol ürünlerinin ÖTV tutarları TÜİK tarafından ilan edilen yurt içi üretici fiyat endeksinde (Yİ-ÜFE) son 6 ayda meydana gelen değişim oranında güncelleniyor. Kararla, akaryakıt ürünlerinde yapılacak ÖTV artışı sınırlandırıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgilere göre, alınan kararla, 5 aylık gerçekleşmeden daha da az artış yapılarak para politikasına destek sağlandı. ÖTV artışının fiyatlara yüzde 1 civarında etki etmesi bekleniyor.

EN DÜŞÜK ORANDA ARTIŞ

BU yıl temmuz-kasım döneminde YİÜFE oranının yüzde 7,12 olduğuna işaret eden Şimşek, şöyle söyledi: "Aralık ayında gerçekleşecek artış da eklenerek ÖTV tutarları güncellenecekti. Aldığımız kararla 5 aylık gerçekleşmeden daha da düşük oranda artış yaptık. Vatandaşlarımızın alım gücünün korunması, sürdürülebilir büyüme ve kalıcı refah artışı için fiyat istikrarını destekleyici mahiyetteki bu düzenlememiz ile yaklaşık 12 milyar liralık vergiden vazgeçiyoruz."