ATM’lerde yeni dönem başladı

1 Ocak 2025 itibarıyla ATM para çekme limitleri değişti. Bazı bankalar 20 bin TL'ye kadar limit artırırken, diğerleri 15 bin TL'ye yükseltti. QR kodla para çekme limitleri de artırılırken, ATM'lerde 200 TL dışında para çekme seçenekleri sınırlanıyor. Türkiye'deki bankalar, 1 Ocak 2025 itibarıyla ATM para çekme limitlerini artırdı.

LİMİT ARTIRILDI

Mevcut durumda 10 bin TL limit uygulayan bankaların, bu tutarı 15 bin TL'ye yükselttiği belirtilirken, bazı bankalar ise para çekme limitini 20 bin TL'ye çıkardı. ATM'lerden QR kod ile para çekme işlemlerinde de limit artırımı yapıldı. Bankaların mobil uygulamalarını kullanan müşteriler, artık daha yüksek tutarlarda nakit çekim işlemi gerçekleştirebilecek. Bu gelişme, özellikle kart taşımayan ya da acil nakit ihtiyacı duyan kullanıcılar için avantaj sağlıyor. Son dönemde ATM'lerde küçük banknot kullanımı kademeli olarak azaltıldı. 10 TL ve 20 TL'lik banknotların çoğu ATM'den kaldırılırken, bu bölümlere 200 TL'lik banknotlar yerleştirildi. Bazı bankalar ise 50 TL ve 100 TL'lik banknotları da kullanıma kapattı. Bu durum, bankaların artan nakit talebine yanıt verebilmek ve ATM'lerin daha uzun süre dolu kalmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirildi. Ancak, özellikle küçük tutarda nakit çekmek isteyen kullanıcılar için zorluk oluşturduğu belirtiliyor.