Bakan Uraloğlu açıkladı: 2024’te havalimanlarını 230 milyon kişi kullandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nün aralık ayı hava yolu verilerini açıkladı. Bakan Uraloğlu, aralık ayında iç hatlarda 66 bin 642, dış hatlarda 57 bin 738 olmak üzere üst geçişlerle birlikte toplam 169 bin 473 uçak trafiğine ulaşıldığını belirterek, "Uçak trafiği 2023 yılının aralık ayı ile kıyaslandığında; iç hatlarda yüzde 3,7, dış hatlarda ise yüzde 7,3 artış meydana geldi" dedi.

'ARALIKTA YOLCU SAYISI YÜZDE 8,2 ARTTI'

Söz konusu aydaki yolcu verilerini de değerlendiren Uraloğlu, "Yolcu sayısı iç hatlarda 7 milyon 84 bin 852, dış hatlarda ise 8 milyon 470 bin 630 olarak gerçekleşti. Direkt transit yolcular ile birlikte toplam 15 milyon 562 bin 646 kişiye hizmet verildi. Yolcu sayımız 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 8,2 artış yaşamış oldu. Havalimanlarımızda taşınan yük miktarı ise aralıkta iç hatlarda 65 bin 111 ton, dış hatlarda 315 bin 802 ton olmak üzere 380 bin 912 tona ulaştı" ifadelerini kullandı.