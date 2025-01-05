Basmane kaosu çözülüyor

İzmir'de uzun zamandır çözülemeyen, bir türlü sonuca kavuşamayan Basmane Çukuru ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) anlaşmaya vardığı konuşulan alanla ilgili, İzmir iş dünyasından ortak bir çağrı geldi. Söz konusu araziye 5 yıldızlı otel yapılması yönünde görüş ileten iş dünyası, İzmir'in merkezinde bu ölçekte otellere ihtiyaç olduğunu ifade etti. Basmane Çukuru olarak adlandırılan bölgeye inşaat yapacak olan firmanın, İBB'nin Konak'taki eski arsası üzerine yeni belediye binası yapması koşuluyla, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de Basmane'deki yüzde 30'luk hissesinden vazgeçeceği ifade edilirken, söz konusu inşaatı kimin yapacağı ise merak ediliyor.

TURİZME VE REKABETE KATKI

Basmane'ye 5 yıldızlı otel yapılmasının iş insanları arasında sıkça dile getirildiğini söyleyen ve konuyla ilgili Yeni Asır'a açıklamalarda bulunan Ramsa İnşaat'ın sahibi Ramazan Doğan, "İzmir otel ihtiyacının en yüksek olduğu illerin başında geliyor. Aynı bölgede 100 civarında rezidans yapılacak proje olduğunu dillendiren iş dünyası, kent merkezinde beş yıldızlı tek otel olduğunu ve diğer otellerin de Balçova tarafında bulunduğunu, bu nedenle de sıkıntı yaşandığını belirtiyor. Bu araziye lüks otel yapılmasının hem turizmin gelişmesi hem de rekabet ortamının yaratılması bakımından önemli olduğunu belirtiyorlar. Umarım yıllardır kaderine terk edilen bu çirkin manzaraya bir an önce son verilir ve şehrin merkezine yakışır güzellikte bir otel inşa edilir" ifadelerini kullandı.

SAYGILI'DAN DESTEK

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Basmane arsasının çözümü için Belediye ve TMSF arasında varılan anlaşmayı kamu yararı açısından desteklediğini açıkladı. Konu hakkında, TMSF anlaşma metninin incelenmek üzere belediyeye yollandığını ifade eden Saygılı, İzmir'in lehine olacak her konuyu destekleyeceklerini belirtti. 104 bin metrekare olan inşaat alanının 72 bin 800 metrekareye düşürüldüğü ve projenin yüksekliğinin de 84 metreyle sınırlandırılmasını da olumlu bulduğunu söyledi.

KEMERALTI ESNAFI AVM'Yİ İSTEMEDİ

BASMANE Çukuru'na yapılması planlanan AVM projesine İzmir Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği tepki göstermişti. Açıklamada, "İzmir'de Basmane Çukuru AVM değil, otel olmalı. Kemeraltı'nın etrafı zaten AVM duvarlarıyla çevrili" ifadeleri yer aldı. İzmir'in kangreni haline gelen Basmane Çukuru için Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Büyükşehir hizmet binasının yapılması karşılığında TMSF'ye devretmişti. Bunun üzerine bölgeye AVM yapılacağı söylenmişti ve Kemeraltı Esnaf Derneği tepki göstermişti.