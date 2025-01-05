Yemek kartlarında değişiklik olmayacak

emek kartlarıyla market alışverişi yapan çalışanlardan prim kesintisi yapılacağına dair çıkan haberler, kısa sürede yankı buldu. Bu duruma ilişkin olarak Yemek Kartları Derneği Başkanı Öner Piyade'den yemek kartlarının kullanımıyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Öner Piyade, yapılan son düzenlemenin ardından yemek kartlarının kullanım alanlarında herhangi bir değişiklik olmayacağını duyurdu. Yapılan bu değişikliğin restoran, market, pastane, kafe gibi alanlarda kullanımda herhangi bir sınırlama getirmediğini vurguladı. SGK'nın 5510 sayılı Kanun'un 80. maddesi gereği, yemek kartlarının ayni yardım olarak kabul edilmesinin ardından, kartlardan prim alınmayacağına dikkat çeken Piyade, sistemin aynı şekilde devam edeceğini söyledi.