‘Ekonomi programı dahilinde tedbirler almayı sürdüreceğiz’

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından, 2025'te uluslararası kuruluşların tahminlerinden hareketle dünya ekonomisinde gerçekleşmesini bekledikleri olumlu gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ticaret ortaklarında büyüme hızının nispi olarak artmasının, 2024'te yüzde 2 olan oranın 2025'te yüzde 2,4'e yükselmesinin, emtia fiyatlarının ılımlı seyretmesinin, ABD ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere gelişmiş ekonomilerde faiz indirim döngüsünün devam etmesinin beklendiğini belirten Yılmaz, "Bu gelişmeler, ihracat potansiyelimizi yükseltecek, ithalatımız üzerinde emtia kaynaklı ilave baskı oluşturmayacak, dış finansman maliyetini düşürücü yönde etkide bulunacaktır. Programımızın ana çerçevesi içinde gerekli tedbirleri almaya devam edeceğiz" dedi.