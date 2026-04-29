13 yıl önce İzmir'de öldürüldü! Arif'in ailesi katilin bulunmasını istiyor

'ALLAH KİMSENİN BAŞINA VERMESİN'

Son dönemde Gülistan Doku cinayeti başta olmak üzere faili meçhul cinayetlerin aydınlanmasına yönelik çalışmaların kendilerini de umutlandırdığını belirten Dallı, "Haberleri görünce aklıma hep oğlum geliyor. İnşallah Adalet Bakanımız benim oğlumun katilini de bulacak. İçimde öyle bir his var. Sürekli bu olayı kimin yaptığını düşünüyoruz. Herkes yıllardır bir şey söylüyor. Ancak kesin olan hiçbir şey yok. İnanıyorum ki oğlumun olayını da aydınlatacaklar. Lütfen bizim olayımızın da üstüne düşsünler" diye konuştu.