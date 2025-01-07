İşlevsiz otoparka fahiş zam

CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Menteşe ilçesindeki Kent Meydanı otopark fiyatlarına zam geldi. Otoparkın 200 lira olan aylık abonelik ücreti, yüzde 400 zamla bin liraya yükseldi. Mevcut Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın "Ben bile arabamla otoparka ineyim derken, çok zorlandım. Cidden araba sürtüyor. Orayı bedava yapmamıza rağmen çok insan kullanmıyor" dediği otopark ücretlerinde yapılan büyük artış, tepkilere neden oldu.

YÜZDE 93 İNDİRİM YAPILMIŞTI

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, geçen Mayıs ayında otopark fiyatlarında yüzde 93 indirim yaptıklarını duyurmuş, o dönem yapılan düzenleme ile günlük park ücreti 150 liradan 10 liraya, 12 saatlik park ücreti 90 liradan 5 liraya ve abonman ücreti de 650 liradan 200 liraya düşürülmüştü. Menteşe ilçesinde, eski garaj alanı olan ve uzun zaman atıl durumda kalan alanın 'Kent Meydanı' olarak düzenlemesi ile ilgili Menteşe Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi arasında 2018 yılında protokol imzalandı.

BEKLENEN İLGİYİ GÖRMEDİ

Yapımın uzun sürmesi nedeniyle tepkilere yol açan, 24 bin 172 metrekare alan üzerine inşa edilen, 3 adet kafe, 25 dükkan ve 4 katlı 593 kapasiteli yeraltı otoparkı ile Kent Meydanı, 31 Mart seçimleri öncesi alelacele geçen 6 Mart'ta hizmete açıldı. CHP'Lİ Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 48 milyon 135 bin lira yatırımla hayata geçirilen projede yer alan ve şehir içi trafiğindeki araç yoğunluğunu azaltması hedeflenen otopark, beklenen ilgiyi görmedi. Öyle ki belediye ekiplerinin 4 katlı otopark ücretini neredeyse bedava yapmalarına rağmen vatandaşlar araçlarını buraya bırakmayı tercih etmedi.

'BEDAVA YAPMAMIZA RAĞMEN BİRÇOK İNSAN KULLANMIYOR

ÖTE yandan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Kent Meydanı ile ilgili yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: "Kent Meydanı otoparkını rehabilite etmek için Menteşe Belediyemiz çalışıyor. Yapılırken orası maalesef garip yapılmış. Kimseyi suçlamak için söylemiyorum ama projede bazen öyle şeyler olabiliyor. Mesela ben bile arabamla otoparka ineyim derken, çok zorlandım. Cidden araba sürtüyor. Orayı bedava yapmamıza rağmen çok insan kullanmıyor. Herkes, 'Giremeyiz oraya' diye düşünüyor."