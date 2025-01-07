TARIM ve Orman Bakanlığı, gıda sahtekarlarına göz açtırmadı. Yapılan denetimlerin ardından ürünlerinde taklit ve tağşişe rastlanan markalar tek tek açıklandı. Bakanlığın açıkladığı listeye göre kahve ve çikolatadan ilaç, köfteden tek tırnaklı eti çıktı.

2025'İN İLK LİSTESİ

YAPILAN denetimlerde özellikle zeytinyağı, baharat, et ve kebap gibi gıdalarda taklit ve tağşişe rastlanması dikkat çekti. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni yılda yaptığı denetimlerde 2025 yılının ilk taklit ve tağşiş listesi ilan edildi. Buna göre sahtekarların kıymadan çikolataya peynirden köfte ve kıymaya kadar pek çok üründe vatandaşların sağlığını nasıl tehlikeye attığı gözler önüne serildi.

Yapılan denetimlerde Gold İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne ait kahvede ilaç, Öz Kasap Mustafa-Fatoş Şimşek markasına ait kıymada kanatlı ve tek tırnaklı eti, yine Öz Kasap Mustafa-Fatoş Şimşek markasına ait kuzu köftede tek tırnaklı eti tespit edildi. Denetimler kapsamında incelenen firmalardan Aydaş Gıda Tarım Hayv. Eml. Nak. İnş. Tic. Ve san. Ltd. Şti. şirketine ait eritme peynirde natamisin, Centuar Gıda İlaç Kozmetik ve Kuyumculuk Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'ne ait çikolatada ilaç etken maddesi tespit edildi.

DANONE SÜTE SU KATTI

DANONE firmasının ürettiği Birşah marka süt paketlerinden bazılarında su tespit edildi. Firma, teknik aksaklık nedeniyle 100 pakette içilebilir suyun sehven paketlendiğini ve ürünlerin toplatıldığını açıkladı. Danone firmasına ait Birşah marka sütlerde yaşanan teknik bir aksaklık, tüketiciler arasında şaşkınlık oluşturdu. Danone tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Süt ve sütlü ürünler üretiminde kullanılan UHT süt üretim teknolojisi gereği, üretimin başlangıcında sıcaklık dengesini sağlamak amacıyla içilebilir su kullanılmaktadır. Üretim hattında yaklaşık bir dakika süreyle yaşanan teknik bir aksaklık nedeniyle 176.L parti numaralı Birşah marka yüzde 3,1 yağlı UHT sütlerin yaklaşık ilk 100 paketinde sehven suyun paketlendiği belirlenmiştir. Yaklaşık 100 litre ile sınırlı olan bu durum, halk sağlığını tehlikeye atacak bir risk oluşturmamaktadır."