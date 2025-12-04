Haberler Aydın CHP'li Efeler Belediyesi'den bir garip karar: Aynı anda ölmeyenlere yan yana mezar verilmiyor CHP'li Efeler Belediyesi'den bir garip karar: Aynı anda ölmeyenlere yan yana mezar verilmiyor Son dakika haberleri... Aydın'ın Efeler ilçesinde belediyenin aldığı karar tepkileri çekti. İddiaya göre yıllarca aynı yastığa baş koymuş çiftlerin öldükten sonra da yan yana mezarlarda yatmak istemesi reddedildi. Belediyeden yapılan açıklamada mezarlık yeri konusunda sıkıntı yaşandığı için akrabalık bağı ne olursa olsun aynı anda vefat etmedikleri sürece hiçbir kimseyi yan yana defnetmeme kararı aldığı belirtildi. İHA









Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi'nde 1935 yılında doğan Yılmaz Süzen ile 1939 yılında doğan Fatma Süzen 1955 yılında birbirlerini çok sevip kaçarak evlendiler. O dönem 20 yaşında olan Yılmaz Süzen ile 16 yaşında olan Fatma Süzen çifti, daha sonra çalışmak için Aydın'a gelip yerleşti. Aydın Efeler ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde ikamet eden Yılmaz-Fatma Süzen çiftinin 70 yıl aynı yastığa baş koyup mutlu bir evlilikleri ve biri kız 3 de çocukları oldu.





"VASİYET ETTİLER, EFELER BELEDİYESİ ENGEL OLDU"

Biri 90, diğeri 86 yaşında olan Yılmaz-Fatma Süzen çifti, çocuklarını toplayıp kendilerinin yan yana gömülmesini vasiyet ederek mezar parasını da hazırladı. Çiftlerden Yılmaz Süzen geçen hafta 90 yaşında hayatını kaybedince Kemer Mezarlığı'na defnedildi. Süzen çiftinin çocukları anne-babasının vasiyeti üzerine defin işlemleri sırasında babası ile annesinin yan yana mezarlarda gömülmesi için Efeler Belediyesi'ne müracaat edip 2 mezar ücretini birlikte yatırmak istedi. Ancak Efeler Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri karı-koca da olsa yan yana mezar vermediklerini söyleyince hem geride kalan Fatma Süzen hem de çiftin çocukları ne yapacağını şaşırdı. 86 yaşındaki ve çeşitli rahatsızlıkları bulunan kadının şu anda kocası ile aynı mezarda yatabilmesi için 5 yıl içinde ölmemesi gerektiği, 5 yıldan önce hayatını kaybeder ise kocası ile yan yana ya da aynı mezarda yatamayacağı belirtildi.