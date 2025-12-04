CHP'li Efeler Belediyesi'den bir garip karar: Aynı anda ölmeyenlere yan yana mezar verilmiyor

Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi'nde 1935 yılında doğan Yılmaz Süzen ile 1939 yılında doğan Fatma Süzen 1955 yılında birbirlerini çok sevip kaçarak evlendiler. O dönem 20 yaşında olan Yılmaz Süzen ile 16 yaşında olan Fatma Süzen çifti, daha sonra çalışmak için Aydın'a gelip yerleşti. Aydın Efeler ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde ikamet eden Yılmaz-Fatma Süzen çiftinin 70 yıl aynı yastığa baş koyup mutlu bir evlilikleri ve biri kız 3 de çocukları oldu.
"VASİYET ETTİLER, EFELER BELEDİYESİ ENGEL OLDU"
Biri 90, diğeri 86 yaşında olan Yılmaz-Fatma Süzen çifti, çocuklarını toplayıp kendilerinin yan yana gömülmesini vasiyet ederek mezar parasını da hazırladı. Çiftlerden Yılmaz Süzen geçen hafta 90 yaşında hayatını kaybedince Kemer Mezarlığı'na defnedildi. Süzen çiftinin çocukları anne-babasının vasiyeti üzerine defin işlemleri sırasında babası ile annesinin yan yana mezarlarda gömülmesi için Efeler Belediyesi'ne müracaat edip 2 mezar ücretini birlikte yatırmak istedi. Ancak Efeler Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri karı-koca da olsa yan yana mezar vermediklerini söyleyince hem geride kalan Fatma Süzen hem de çiftin çocukları ne yapacağını şaşırdı. 86 yaşındaki ve çeşitli rahatsızlıkları bulunan kadının şu anda kocası ile aynı mezarda yatabilmesi için 5 yıl içinde ölmemesi gerektiği, 5 yıldan önce hayatını kaybeder ise kocası ile yan yana ya da aynı mezarda yatamayacağı belirtildi.
EFELER BELEDİYESİ'NDEN İLGİNÇ SAVUNMA
Efeler Belediyesi'nin defin ve cenaze hizmetleri vermeyi son vereceği bunun yanında mezarlık yeri konusunda sıkıntı yaşandığı için akrabalık bağı ne olursa olsun aynı anda vefat etmedikleri sürece hiçbir kimseyi yan yana defnetmeme kararı aldığı belirtildi.
"70 YIL AYNI YASTIĞA BAŞ KOYDULAR, ÖLÜNCE YAN YANA YATAMAYACAKLAR"
Bir hafta önce toprağa verdikleri babalarının mezarı başında açıklama yapan Süzen çiftinin kızları Zerrin Gülay, "Annem ile babam 1955 yılından bu yana beraberler. 70 yıl süren çok mutlu bir evlilikleri vardı. Vasiyetleri mezarda da yan olmaktı. Ancak Efeler Belediyesi maalesef aldıkları ilginç bir karar ile anne-babamızı ayırıyor. Mezarlıkta bir sürü aile mezarı var. Bu çifte standart niye? Biz anlayamadık" diyerek Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in birbirlerini seven insanları ayırmamasını istedi.
"BİRBİRİNİ SEVİP BİR ÖMÜR BOYU AYNI YASTIĞA BAŞ KOYANLARI AYIRMAK ÇOK ÜZÜCÜ"
Yaşadıkları olayın şaşkınlığını yaşadıklarını Efeler Belediyesi'nin Büyükşehir Belediyesi ile yaşadığı sorunun faturasını vatandaşa kesmesinin çok üzücü olduğunu belirten Ergün Gülay ise "Evlenip de bir ömür boyu aynı yastığa baş koyan insanları ayırmak gerçekten çok üzücü bir şey. Bu insanlar yan yana gömülmek ister. Ayrılmak istemezler. Efeler Belediyesi defin ve cenaze işlerini Büyükşehir Belediyesi'ne devredecekmiş. Kendi aralarında olan sorunu bize yansıtıyorlar. 'Parasını verelim yan yana olsun' dedik 'olmaz' dediler. Belediyeler niçin vardır, amme hizmeti için vatandaşa hizmet için. 'Yan yana mezar vermiyoruz' dediler. Ne yapacağımızı şaşırdık" diyerek Efeler Belediyesi'nin tutumuna tepki gösterdi.
"70 YIL BİRLİKTE YAŞAMIŞLAR, YAN YANA BİR MEZARLARI BİLE OLMADI"
Evliliğin ve aile bütünlüğünün öneminin her geçen gün arttığı günümüzde eşlerin mezarlarının ayrılmasını çok garip bulduğunu belirten Zerrin Gülay ise "70 yıl evli kalan annem babam birlikte yan yana yatmak istediler. Çünkü 70 yıl birlikte olmuşlar. Bundan sonra da birlikte olmak istediler. Maalesef yan yana mezar vermediler. Mezarlığa gezip dolaştık. Pek çok aile yan yana defnedilmiş. Verdiklerine veriyorlar ama bizimkilere vermediler. Annem çok üzgün kabullenemiyor. Yanında olsaydım diye çok istedi. Önceden verildiğini biliyordu. Mezarlığa ziyarete getirdim. Mezarın yanının boş olmadığını gördü. 'Ben nereye yatacağım' diye sordu. Çok üzgünüz" diye konuştu.