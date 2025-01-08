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Haberler Ekonomi 10 milyonluk borç için miras villa satıldı

10 milyonluk borç için miras villa satıldı

Yüksek karlı, özel ve güvenilir fon vaatleriyle çok sayıda kişyii dolandırdığı iddia edilen bankacı Seçil Erzan, hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Erzan’ın, borcuna karşılık ipotek ettirdiği babasından kalma villa satıldı.

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN

Giriş Tarihi: Gazete

10 milyonluk borç için miras villa satıldı

Yüksek kazanç vaatleriyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi ünlü isimlerin de yer aldığı birçok kişiyi dolandırdığı öne sürülen bankacı Seçil Erzan, borçlarını ödemek için babasından miras kalan evi ipotek ettirmişti. Çanakkale'nin Bozcaada ilçesindeki bu ev, 10 milyon liralık borcun karşılanması amacıyla 15 milyon liraya satıldı.

10 milyonluk borç için miras villa satıldı

MİRAS İHALE İLE SATILDI

Seçil Erzan'ın Bozcaada'da babadan kalma evini ipotek ettirdiği ortaya çıkmıştı. Alacaklının Türkay Gümülcineli, borçlunun Seçil Erzan, şahitlerin ise Ali ve Atilla Yörük olduğu 6 Ocak 2023 tarihli borç sözleşmesinde sözleşme şartları arasında, "Alacaklı, borçluya 10 milyon lira peşin ödeme yapmış olup bu borç için borçlu Seçil Erzan, Çanakkale Bozcaada ilçesi Alaybey Mahallesi'nde tapuya kayıtlı taşınmazdaki hisselerinin tamamı ile adına işlem yapmaya yetkili olduğu Fatma Erzan'ın aynı taşınmazdaki hissesini alacaklıya ipotek vermeyi peşinen kabul ve taahhüt eder. Verilen 10 milyon lira borcun sözleşme tarihinden itibaren 30 gün içerisinde geri ödeneceği konusunda taraflar anlaşmış olup ödenmemesi halinde taşınmazın ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takibe konularak nakde çevrileceği konusunda taraflar anlaşmaya varmışlardır. Borçlu Seçil Erzan, hiçbir şekilde bu konuda bir itirazı olmayacağını, gerek vekaleten gerek asaleten kabul ve taahhüt eder" ifadeleri yer almıştı.

10 milyonluk borç için miras villa satıldı

Seçil Erzan'ın, Bozcaada'da 10 milyon liralık borca karşı ipotek verdiği villası Ezine İcra Dairesi tarafından satıldı. Bilirkişi raporu ile 9 milyon 222 bin 422 bin lira olarak belirlenen villa, 15 milyon TL'ye satıldı. İhale satışında tapu tesliminin 12 Şubat'a kadar gerçekleşmesi bekleniyor. Seçil Erzan'ın babasından kalma yaklaşık 2 dönüm içerisinde bulunan bağ evi tadilat ettirilip, villaya dönüştürülmüş.

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