GİB sitesinde yapılan sorgulamaların ücreti belli oldu

GELİR İdaresi Başkanlığı daha önce bedelsiz olarak hizmete sunduğu dijital vergi dairesi üzerinden yaptığı tüm sorgulardan artık para alacak. Gelir İdaresi Başkanlığı sistemlerinde yer alan, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ve tüzel kişilerle paylaşılması karşılığında sorgu veya dönen kayıt başına 35 kuruştan az olmamak üzere katılma payı alınmasına karar verdi.

Gelir İdaresi Başkanlığının hangi işlemden ne kadar alacağı 31 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılacak sorgularda, vergi kimlik numarası doğrulama hizmeti, vergi kimlik numarası sorgulama hizmeti, T.C. kimlik numarası doğrulama hizmeti, T.C. kimlik numarası sorgulama hizmeti ve vergi levhası doğrulama hizmetlerinden ücret alınacak.