Yerli yapay zeka 64 bin oltalama saldırısını engelledi

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yerli yapay zeka teknolojisiyle vatandaşları dolandırmaya yönelik oltalama saldırısı gerçekleştiren 64 bin 115 alan adına erişimin engellendiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde faaliyet gösteren Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezinin (USOM) çalışmaları hakkında bilgi verdi. Uraloğlu, Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nin 424 bin 156 zararlı internet adresine son bir haftada 282 milyon 33 bin erişim isteğini engellediğini bildirdi.

HAFTALIK 130 TARAMA

URALOĞLU, "USOM tarafından 7 saat içinde Türkiye'deki 838 bin 112 kritik web sitesinin zafiyetlere karşı tarandı" dedi. Uraloğlu, internete açık kaynaklara ilişkin zafiyet taraması faaliyetlerini yürüttükleri Kasırga projesi kapsamında, haftalık 130 taramayla 285 farklı portun servis ve zafiyet taramasını gerçekleştirdiklerini bildirdi.