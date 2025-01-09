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Haberler Ekonomi 2025’te gençlere büyük destek

2025’te gençlere büyük destek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025’i “Aile Yılı” ilan etmesinin ardından hazırlanan projeler kapsamında gençleri yepyeni müjdeler bekliyor. Başkan Erdoğan, bu müjdeleri 13 Ocak’ta kamuoyuna açıklayacak.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

2025’te gençlere büyük destek

Türkiye'de nüfusun yaşlanması ve doğum oranlarının düşmesi, Aile Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Çeşitli çalışmalarla doğum oranlarını artırmayı hedefleyen Bakanlık, bu yılın "Aile Yılı" ilan edilmesiyle faaliyetlerini hızlandıracak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Ocak'ta gerçekleştirilecek "Aile Yılı Tanıtım Programı"nda yıl içerisinde gerçekleştirilecek projeleri açıklayacak. Aile Yılı kapsamında ise genç çiftlere yeni müjdelerin gelmesi bekleniyor.

2025’te gençlere büyük destek

BAKANLIĞIN ÇALIŞMALARI

GÜÇLÜ aile yapısının sürdürülebilmesi ve ailenin düzenli bir gelir seviyesine sahip olabilmesi için aile fertlerinden en az bir çalışanın olması temin edilecek. Gençlere öncelik verilerek kendi ayakları üzerinde durup kendi ailelerini kurabilmeleri sağlanacak.

GENÇLERİN maddi zorluklar nedeniyle evlilikten kaçınmalarını engellemek ve gelir seviyesi asgari hayat standartlarının altında olan aileleri refaha eriştirmek için Gelir Tamamlayıcı aile Destek Sistemi hayata geçirilecek. Ailelere dijital medya okuryazarlığı ve siber zorbalıkla mücadele eğitimleri verilecek.

ÜLKE kalkınmasına katkı sağlayacak yeni modellerle esnek ve uzaktan çalışma modelleri dahil, kadınların ev ve iş hayatı arasında tercih yapma zorunluluklarının ortadan kalkması hedefleniyor. Anne ve babalar için esnek çalışma imkanları geliştirilecek.

BU sene kurulan ve ilk toplantısını gerçekleştirecek olan "Nüfus Politikaları Kurulu" ile "Nüfus ve Demografik Değişimler" ve "Nüfus Politikaları" gibi konularda stratejik adımlar atılacak.

2023 doğurganlık hızı en düşük 3 il (Bartın, Karabük, Zonguldak), 2023 doğurganlık hızı en yüksek 3 il (Şanlıurfa, Mardin, Şırnak), 2009-2023 doğurganlık hızı farklılaşmasının oransal olarak en yüksek olduğu 3 ilde (Van, Ağrı, Siirt) saha çalışması yapılarak gençlerin evlilik ve çocuk sahibi olmaya ilişkin algı, tutum ve tecrübeleri ele alınacak.

AİLE Bakanlığı ve üniversiteler ortaklığında aile yapısının ve değerlerinin korunması, güçlendirilmesi ve ailenin sosyal refahının artırılmasına yönelik kapsamlı araştırma faaliyetleri yürütmek ve politika önerileri oluşturmak üzere "Aile Enstitüsü" kurulacak. -Aileye yönelik riskleri ve ailenin iyilik halini ölçen "Aile Endeksi" oluşturulacak.

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