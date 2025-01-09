Muğla’daki müze ve ören yerlerine rekor ziyaretçi

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Muğla'da, müze ve ören yerleri, geçen yıl 1 milyondan fazla ziyaretçi ağırladı. Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi doğal güzellikleriyle öne çıkan turizm merkezlerinde milyonlarca misafir ağırlayan Muğla, tarihi zenginlikleriyle de ön plana çıkıyor. İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Toprak, Muğla'daki birçok antik kentin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer aldığını söyledi. Geçen yıl kent merkezi ve ilçelerindeki 5 müze ve kazı çalışması devam eden ören yerlerini 1 milyonu aşkın ziyaretçinin gezdiğini belirten Toprak, "Bodrum Kalesi'nde kurulu Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi en çok ziyaret edilen müze oldu. Marmaris Müzesi ikinci sırada yer aldı. Sedir Adası Ören Yeri birinci, Kayaköy Ören Yeri ise en çok ziyaret edilen ikinci yer oldu" dedi.