Evlilik parasıyla inek aldı

DOĞUP büyüdüğü İzmir'de şehir hayatından sıkılan 33 yaşındaki maliyet kontrol uzmanı Berkan Karlankuş, memleketi Sivas'ın Kangal ilçesindeki köyüne dönerek, evlenmesi için babasının biriktirdiği parayla 12 inek alıp hayvancılığa başladı. Yaz aylarını Kangal'da geçiren babası Nadir Karlankuş'un yanına giderek destek olan Karlankuş, evlenmesi için babasının biriktirdiği parayla 12 inek alıp, kalıcı olarak köye yerleşti. Berkan Karlankuş, yaz tatili için ailesinin yanına geldiğinde köy hayatından çok etkilendiğini söyledi. Daha sonra köye yerleşmeye karar verdiğini ve 5 ay önce hayvancılığa başladığını belirten Karlankuş, "İzmir'de maliyet kontrol uzmanı olarak masa başında çalışıyordum. Bu iş, masabaşı işten bin kat daha iyi, stressiz huzurlu bir hayat imkanı var. Kesinlikle köydeki hayatlar sanıldığı gibi kötü hayatlar değil. Mükemmel ve yaşanması gereken hayatlar" dedi.