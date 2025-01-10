Tüketiciler en fazla e-Ticaret, taklit ve tağşiş ürünlerden şikayet etti

T��ketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, 2024'ün tüketici için çok çeşitli sorunların ortaya çıktığı ve çözümlemelerin de beraberinde geldiği bir yıl olduğunu söyledi.

"e-Ticaret yoluyla mal ve hizmet satın alan tüketicilerin karşılaştıkları sorunlar, diğer satış kanallarına göre 2024'te daha fazla öne çıktı." diyen Deniz, "Ancak 2024'te e-Ticaret konusunda yasal düzenlemeler ve yönetmelik değişiklikleriyle gözlenen sorunların çözümlenmesinde önemli aşama kaydedildi." ifadesini kullandı.

Operatörlerin zamlı tarifelerinin de tüketicilerde rahatsızlık oluşturduğunu hatırlatan Deniz, istenmeyen SMS ve telefonlardaki sorunun 2024'te de devam ettiğini bildirdi.

Deniz, iletişim teknolojileri kullanılarak tüketicilerin aldatılması, dolandırılması süreçlerinde düzenleme, denetleme ve ceza uygulamalarına rağmen şikayetlerin olduğunu aktararak, "Restoran ve benzeri hizmet sektöründe yıl içinde kuver, hizmet bedeli gibi kalemlerle tüketiciden alınmak istenen ücretler, tüketiciler tarafından sıkça yakınma konusu oldu." dedi.

"SÜREKLİ DEĞİŞEN ETİKETLER VE FIRSATÇILIK, FİYATLARIN YÜKSELMESİNE NEDEN OLUYOR"

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili İbrahim Güllü de yapılan çalışmalar ve denetimlerin artmasıyla tüketiciyi koruyucu önlemlerin gelişmeye devam ettiğini kaydetti.

"Geçen yıl tüketiciler en çok fahiş fiyatlar, e-Ticaret, telekomünikasyon, bankacılık-finans, mobilya, beyaz eşya, ayakkabı, taklit ürünlerde mağduriyet yaşadı." diyen Güllü, "Sürekli değişen etiketler ve fırsatçılık, fiyatların yükselmesine neden olmakta. Tüketicinin fiyat algısı yok edildiğinden ve 'Nasılsa enflasyon var.' algısı oluşturulduğundan fırsatçılar etiketlerini ufak ufak artışlarla sürekli güncellediler." değerlendirmesini yaptı.

Güllü, fiyat artışlarının özellikle gıda sektöründe taklit ve tağşiş edilmesine, insan sağlığına zararlı gıdaların piyasada yaygınlaşmasına neden olduğunu belirterek, "Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşişle kararlı şekilde mücadele ederken bu firmaları afişe etmesi, açıklaması, yerinde uygulama ve bu alanda etkin mücadele örneği olmuştur. Tüketiciler, bu firmaları öğrenmeye ve alışverişlerinde boykot etmeye başladılar." diye konuştu.

e-Ticaret satışlarının her geçen gün arttığına değinen Güllü, şunları kaydetti:

"e-Ticarette ürünlerin zamanında teslim edilmemesi, satışa sunulan ürünün fiyatının artırılması nedeniyle 'stokta bitti' denilerek siparişlerin iptal edilmesi, yani satıştan kaçınılması, gönderilen ürünlerin sipariş edilen ürünlerden farklı olması, ürün yerine başka görsellerin gelmesi, gönderilen ürünlerin kırık, çizik gibi ayıplı çıkması sorunları devam etmekte. Bunun yanı sıra haberleşme sektöründe tarifelerde yaşanan artışlardan kaynaklı olarak tüketici şikayetlerinde artış oldu."

Güllü, beyaz eşya ve elektronik ürünlerde ayıplı mal ve servis sorunlarının yaşandığına dikkati çekerek, taklit ürünler konusundaki şikayetlerin devam ettiğini söyledi.

Restoran ve kafelerde servis ücreti, kuver gibi hizmet bedellerinin tüketiciler tarafından şikayet edildiğini aktaran Güllü, mobilya sektöründe ise sipariş edilen ürünlerin geç teslimi, ürünlerin ayıplı olması sorunlarının öne çıktığını sözlerine ekledi.