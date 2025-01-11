Bakan Alparslan Bayraktar açıkladı: Elektrikte yerlilik oranı yüzde 70’e çıktı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrikte yerlilik oranının yüzde 70'e çıktığını söyledi. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Başkanı Barış Erdeniz de bugüne kadar yapılan 18 milyar dolarlık yatırımın ekonomiye katkısının 31 milyar dolara ulaştığını aktardı. Yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretiminin ise yüzde 60 olduğunu dile getiren Bayraktar, 2009 yılından bu yana abone başına yatırım miktarının 13 dolardan, 34 dolara çıktığını aktardı. Bayraktar teknik ve ticari kaybın yaşandığı bölgelerde söz konusu oranın yüzde 72'den yüzde 42'ye gerilediğini, diğer bölgelerde ise yüzde 32'ye gerilediği bilgisini verdi.

YENİ SAYAÇLAR GELECEK

Bayraktar ile toplantıya katılan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ise Türkiye'de 2026 yılından itibaren tesis edilen bütün elektrik sayaçlarının yerli ve milli hale geleceğini bildirdi. Yılmaz, yeni sayaçların elektrik tüketim verilerinin anlık izlenmesini sağlayacağını vurguladı. Yılmaz, kaçak elektriğin sektörü ve ekonomiyi felç etme girişimine izin vermeyeceklerini belirtti. ELDER Başkanı Barış Erdeniz de özelleştirme sürecinde 21 şirketin devletin ekonomisine 13 milyar dolar doğrudan katkı yaptığını belirtti. Erdeniz, gerçekleştirilen 18 milyar dolarlık yatırım ile toplam katkı miktarının 31 milyar dolara ulaştığını aktardı. Öte yandan enerji verimliliğine 20 milyar dolardan fazla yatırım yapılacağı da bildirildi.

VERİMLİLİK İÇİN YATIRIM

Türkiye, 2030'a kadar enerji verimliliğine 20 milyar dolardan fazla yatırım yapmayı planlarken, bu süreçte sanayi, binalar ve aydınlatma gibi kritik alanlarda büyük çaplı tasarruf hamleleri gerçekleştirecek. Tüketimin azaltılmasıyla çevresel sürdürülebilirlik, binalarda, kamu ve ticari yapılar için sunulan yeni teşviklerle enerji tasarrufu sağlayan projeler destekleniyor. Ayrıca, genel aydınlatmada LED tercih edilmesi gibi yenilikçi aydınlatma çözümleriyle enerji maliyetlerinin düşürülmesi ve uzun vadeli tasarruf öngörülüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanı Bilal Düzgün, Türkiye'nin son 20 yılda enerji yoğunluğunu yüzde 30'u aşan miktarda azaltarak, Uluslararası Enerji Ajansı'nın verilerine göre Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında en fazla iyileşme sağlayan ülkelerden biri olduğunu söyledi.