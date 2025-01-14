Asgari ücrete ara zam sinyali

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan asgari ücrete ara zam olacak mı sorusuna da yanıt verdi.

'BİR YIL SÜREYLE BELİRLEDİK'

Bakan Işıkhan'ın asgari ücrete ara zam açıklaması şöyle kaydedildi: "Vatandaşlarımızın satın alma gücünü hükümet olarak korumak zorundayız. Enflasyonda düşüşün başladığını göreceğiz. Makro ekonomik veriler de bunu gösteriyor. Ancak olur ya bir aksilik olursa Temmuz ayında da tekrar asgari ücret artışı gündeme gelebilir. Ancak ticaretimizi, ihracatımızı arttırmak amacıyla asgari ücreti bir yıl süreyle belirledik. İhracatçıdan bu yüzden alkış aldık. İşveren de geleceğini görmek zorunda. Gap Bölgesi'nde tarım ve sanayiyi artırmak için ciddi çalışmalarımız oldu. Vizyoner yaklaşımlarımız nedeniyle ülkemiz istihdamda rekor seviyeye ulaştı. İstihdamı artıramayan birçok ülke söz konusu. Bugün 2023 yılında istihdam ve iş gücüne artış 2024 yılında devam etti."

SOYER DÖNEMİNİN BORCU 5 YILDA 2 BİN KAT ARTTI

BAKAN Vedat Işıkhan, belediyelerin SGK borçları ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Işıkhan, "En borçlu 30 belediyeden 23'�� CHP belediyesi. Toplam borcun yüzde 70'i CHP belediyesi. Bu belediyeler borçlarını ödemek yerine sürekli katlıyorlar. Kamuoyunu aydınlatmamızda yarar var, SGK alacağının 4'te 1'i belediyelerin borcudur. Her defasında Özgür Özel'i yalanlamaktan rahatsızlık duyuyorum ancak Özgür Özel sürekli yalan söylemekten rahatsız olmuyor" dedi.

Işıkhan, "SGK'ya en borçlu belediye İzmir Büyükşehir Belediyesi. Bu belediye yıllarca CHP'de olan belediye. İzmir'in SGK borcu şu an 12 milyar lira ve en borçlu belediyemiz. 5 yılda borcunu 2 bin kat artırmış" diye konuştu. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin de 5 yılda borcunu 55 kat artırdığını dile getiren Bakan Işıkhan, "Şu anda borç 8,7 milyar TL. Hiçbir özel sektörün borcu bu kadar değil. Ama biz bu borçları eninde sonunda tahsil edeceğiz"dedi. Aziz Kocaoğlu döneminde borcu olmayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tunç Soyer döneminde borcunu 2 bin kat artırdı.