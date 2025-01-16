‘İş-Pozitif’ 824 bin 124 kadına istihdam sağladı

İŞKUR'UN kadınların iş gücü piyasasına katılımını desteklemek amacıyla hayata geçirdiği İş-Pozitif Programı ile geçen yıl 824 bin 124 kadına istihdam sağlandı. İŞKUR, istihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda iş arayanlarla işverenleri buluşturmak için yeni uygulamaları hayata geçiren kurum, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 9 Şubat 2024'te İş-Pozitif uygulamasını başlattı. İş-Pozitif Programı ile geçen yıl toplam 824 bin 124 kadının istihdam edilmesi sağlanırken, bunun 555 bin 921'i İŞKUR aracılığıyla gerçekleşti.

EĞİTİM KURSLARI

Ayrıca, Toplum Yararına Program'dan 103 bin 471, İşgücü Uyum Programı'ndan 120 bin 300, Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi'nden 4 bin 7, İşbaşı Eğitim Programı ve Meslek Eğitim Kursları'ndan da 40 bin 425 kadın faydalandı. Kadınların istihdam edildiği mesleklere bakıldığında en fazla reyon görevlisi ile konfeksiyon işçiliği öne çıkarken, onu sırasıyla silahsız özel güvenlik görevlisi, turizm ve otelcilik elemanı ve satış danışmanlığı izledi. Kadınlar il bazında ise en fazla İstanbul'da istihdam edilirken, onu Ankara, İzmir, Manisa ve Antalya takip etti.