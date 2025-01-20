Altın fiyatı yükselişte! 20 Ocak gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...

Altının gram fiyatı, yeni haftaya ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,6 artışla 3 bin 105 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 100 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 310 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,4 primle 2 bin 712 dolardan işlem görüyor.



Varlık fiyatlarında, ABD'de yeni yönetimin uygulayacağı politikaların ekonomi üzerindeki olası etkilerine ilişkin soru işaretleri varlığını korurken, bugün 47. ABD Başkanı olarak görevine başlayacak olan Donald Trump'ın yemin töreni öncesinde altın fiyatlarında pozitif bir seyir izleniyor.