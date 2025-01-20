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Haberler Ekonomi Altın fiyatı yükselişte! 20 Ocak gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatı yükselişte! 20 Ocak gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...

Son dakika haberleri... Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Altın almalı mı satmalı mı? Çeyrek altın, gram altın, ata altın ne kadar? soruları merak ediliyor. Özellikle altın yatırımcısı ve evlenecek olanlar fiyatları yakından takip ediyor. İşte 20 Ocak Pazartesi güncel, canlı altın fiyatları...

AA

Giriş Tarihi:

Altın fiyatı yükselişte! 20 Ocak gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...

Cuma günü ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 3 bin 86 liradan tamamladı. Peki altın yeni haftaya nasıl başladı? İşte 20 Ocak Pazartesi güncel, canlı altın fiyatları...

Altın fiyatı yükselişte! 20 Ocak gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...

Altının gram fiyatı, yeni haftaya ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,6 artışla 3 bin 105 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 100 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 310 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,4 primle 2 bin 712 dolardan işlem görüyor.

Varlık fiyatlarında, ABD'de yeni yönetimin uygulayacağı politikaların ekonomi üzerindeki olası etkilerine ilişkin soru işaretleri varlığını korurken, bugün 47. ABD Başkanı olarak görevine başlayacak olan Donald Trump'ın yemin töreni öncesinde altın fiyatlarında pozitif bir seyir izleniyor.

Altın fiyatı yükselişte! 20 Ocak gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...

Analistler, Trump'ın yapacağı açıklamaların yakından takip edildiğini belirterek, açıklamalarda yeni yönetimin ticaret ve ekonomi politikalarına yönelik ipuçlarının aranacağını söyledi.

Günün geri kalanında yurt içi ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 750 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 700 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu belirtti.

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