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Haberler Ekonomi ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore lideri Kim ile iletişime geçeceğini söyledi

ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore lideri Kim ile iletişime geçeceğini söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile iletişime geçeceğini bildirdi.

AA

Giriş Tarihi:

ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore lideri Kim ile iletişime geçeceğini söyledi

Fox News'e verdiği mülakatta, Kuzey Kore lideri Kim ile temasa geçip geçmeyeceğine dair soruya Trump, "Onunla tekrar iletişime geçeceğim." yanıtını verdi.

Trump, "(Kim) O zeki bir adam. Kim Jong-un akıllı bir adam. Beni seviyor ve ben de onunla iyi anlaşıyorum." diye konuştu.

Trump, Haziran 2019'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yarımadayı Kuzey ve Güney Kore olarak ikiye bölen "silahsızlandırılmış bölgede" bir araya gelip tokalaşmış ve Kuzey Kore topraklarına ayak basan ilk ABD Başkanı olmuştu.

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