Son dakika: Emeklilerin fark ödemeleri bugün hesaplara yatıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli zam farklarının bugün hesaplara geçeceğini açıkladı.Bakan Işıkhan, Emekli Sandığı (4/1-c) kapsamında aylık alan vatandaşlara yönelik zam farklarının ve Harp ile Vazife Malullüğü aylığı ödemelerinin bugün hesaplara yatırıldığını ifade etti.

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların 2025 yılı zam farkları ile Harp ve Vazife Malullüğü aylığı alan vatandaşlarımızın 2024 yılı ek ödemelerini bugün hesaplarına yatırıyoruz. Vatandaşlarımıza ve kıymetli ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. pic.twitter.com/DCsQPPbKSd January 24, 2025

EMEKLİ ZAM FARKLARI NE ZAMAN HESAPLARA GEÇECEK?

Işıkhan, resmi X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 4/1-c (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alan 2 milyon 486 bin 870 kişiye 8 milyar 125 milyon TL zam farkı, Harp ve Vazife Malullüğü aylığı alan veya hak sahibi 58 bin 644 kişiye ise 1 milyar 339 milyon TL ek ödemenin 24 Ocak 2025 tarihinde hesaplara yatırılacağını açıkladı.

ÖDEMELER NEREDEN YAPILACAK?

Ödemeler, hak sahiplerinin kayıtlı banka hesaplarına yatırılacak. Vatandaşlar, ödeme detaylarını e-devlet üzerinden veya bağlı oldukları bankalardan öğrenebilecekler. Ödemeler banka ve PTT şubelerinden alınabilecek.