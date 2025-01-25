Bakan Memişoğlu: İzmir’in hastanelerini yenileyeceğiz

Bakan Kemal Memişoğlu dün İzmir'e geldi. Memişoğlu, ilk olarak İzmir Valiliğine ziyarette bulundu. Ziyareti sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Memişoğlu, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı kapsamında 39'uncu ilimiz olan ziyaretimizi Ege'nin incisi İzmir'e yapıyoruz. İzmir, sağlık anlamında iyi yerlerde. 31'i kamu hastanesi olmak üzere bir şehir hastanemiz var. Eğitim araştırma hastanelerimiz, 2 tane üniversite hastanemiz, toplam 64 hastanemizle sağlık anlamında Türkiye'nin en önemli yerlerinden bir tanesi. Valimiz, milletvekillerimiz, siyasetçilerimizle birlikte daha iyi sağlık hizmeti için toplantılar yapıp, ziyaretlerde bulunacağız" dedi.

'YOĞUNLUĞU AZALTACAĞIZ'

Özellikle kış döneminde üst solunum yolu enfeksiyonlarının bir miktar artmakta olduğunu vurgulayan Memişoğlu, geçen seneye göre bir farklılığın olmadığının altını çizdi. Bu hastalıkların birçoğunun istirahat ve iyi beslenmeyle daha çabuk geçen hastalıklar olduğunu söyleyen Bakan Memişoğlu, acildeki yoğunlukları mümkün olduğu kadar azaltmaya çalıştıklarını da vurguladı. Konuşmasında randevuyla ilgili sorunları da azalttıklarını anlatan Memişoğlu, "Daha da azaltacağız. Bu konuda il müdürlüklerimize talimatımız bu. İzmir için özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Çok güzel bir şehir hastanemiz var. Çok iyi hizmetler veriyor. Ama kurumsal olarak kültürü olan, geçmişte büyük hizmetler vermiş, halen daha hizmet vermeye devam eden Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi gibi hastanelerimizi fiziki olarak yenileyeceğiz" açıklamalarında bulundu.

AİLE HEKİMLİKLERİ ARTIYOR

Öncelikli hedeflerinin 'koruyucu hekimlik' olduğundan bahseden Bakan Memişoğlu, şunları kaydetti: "Bağımlılık, sigara, kötü beslenme, hareketsizlik gibi maalesef bedenimizi ve sağlığımızı engelleyen unsurları dışlamak amaçlarımız arasında. Hastalanmadan sağlığımızı korumak için de aile hekimliğimizi ön planda tutmaya çalışıyoruz. İzmir'de aile hekimlikleri yapıyoruz. Birçok inşaatımız var. Kurumsal kimlik kazandıracağız. Daha da iyi olacağız."

TEPECİK HASTANESİ PROJESİ

Tepecik Hastanesi'ni 2025 yatırım programına aldıklarını söyleyen Bakan Memişoğlu, sözlerine şunları ekledi: "Tepecik ile ilgili proje yapacağız. Bozyaka Hastanesi de aynı şekilde. Bütün sağlık hizmetlerini en iyi şekilde sunmaya çalışacağız. Aliağa'da Dokuz Eylül Üniversitemizin yaptığı bir hastane var. İnşallah onu da çok yakın zamanda hizmete sunmaya çalışacağız."