Ekonomide yol haritası ve yapısal reformlar ele alındı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Konya'da toplanan EKK toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, toplantıda, ekonominin rekabet gücünü ve verimliliğini artırmak amacıyla yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı yaklaşımla bir takvim çerçevesinde yürütülen yapısal reformlardaki son durumun değerlendirildiği belirtildi.

Kararlı ve koordineli bir şekilde, ilgili taraflarla istişare içinde hayata geçirilen ekonomi programı sayesinde, geçen yıl önemli kazanımlar elde edildiği vurgulanan açıklamada, bu yıl Türkiye'nin potansiyelini en iyi şekilde kullanarak, enflasyonla mücadele başta olmak üzere kazanımları daha ileriye taşıyacak adımlara devam edileceği bildirildi.

Sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme hedefi doğrultusunda bölgesel kalkınmaya büyük önem verildiğine değinilen açıklamada, "Bu kapsamda bölgelerin nitelikleri ve potansiyellerini dikkate alarak politika adımları belirliyoruz. Böylece bölgelerin ekonomik ve sosyal gelişmelerini sağlayarak rekabet gücünün artırılmasını ve gelişmişlik farklarının azaltılmasını hedefliyoruz. Ayrıca Yerel Kalkınma Hamlesi ile tüm illerimizin mevcut kaynaklarını harekete geçirmeye yönelik program ve projeleri tek tek hayata geçiriyoruz." ifadeleri kullanıldı.

TROY'A İLİŞKİN YOL HARİTASI PAYLAŞILDI

Geçen ay Şanlıurfa'da Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Eylem Planı ve bugün Konya'da Konya Ovası Projesi (KOP) Eylem Planı'nın açıklandığı anımsatılarak, bunlara ilaveten diğer bölgelerinde kalkınma planlarıyla yenilikçi projelere ve faaliyetlere devam edilerek, bölgesel gelişmişlik farklarının en aza indirilmesinin hedeflendiği aktarıldı.

Açıklamaya göre, toplantıda, finansal altyapıyı güçlendirmek üzere teknolojisi Türkiye'de geliştirilen ve kartlı ödeme sistemleri alanında önemli bir marka olan Türkiye'nin Ödeme Yöntemi'ne (TROY) ilişkin atılan adımlar da değerlendirilerek, TROY'un kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla atılacak adımlara ilişkin yol haritası paylaşıldı.

Toplantıda, ekonominin rekabet gücünü ve verimliliğini artırmak amacıyla yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı yaklaşımla yürütülen yapısal reformlardaki son durumun ele alındığı, çalışmaların hızlandırılmasına yönelik atılabilecek ilave adımlar istişare edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Önümüzdeki dönemde ilgili tüm kurumlarımızda işbirliği ve koordinasyon içinde hayata geçireceğimiz yapısal reformlarımızı EKK toplantılarında yakından takip etmeye devam edeceğiz. Temel önceliğimiz olan enflasyonla mücadelemizi bütüncül politikalarla sürdürecek, Türkiye Yüzyılı vizyonu ile sürdürülebilir kapsayıcı büyümeyi sağlayarak daha adil bir gelir dağılımı ve refah artışını kalıcı olarak sağlayacağız."

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Orta Vadeli Programın merkezine koyulan yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı politikalarla ülkenin yol haritasını şekillendirirken, cari işlemler açığını azaltmaya, ürün ve pazar çeşitliliğini artırmaya odaklandıklarını belirterek, "İhracatta yeşil ve dijital dönüşümü dikkate alarak, sektörlerimizi dönüşüme teşvik etmeye ve katma değerli üretimi öncelemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabı X'ten, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın, 2025 yılının ilk Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında görüşülen temel hususları aktardığı gönderiyi alıntılayarak, paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında, Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının Konya'da gerçekleştirildiğini bildiren Bolat, 3 yıllık perspektifle hazırlanan Orta Vadeli Program çerçevesinde makroekonomik, finansal istikrarı ve küresel ekonomik rekabete uyumlu bir dönüşümü sağlama hedefi doğrultusunda çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti.

"OVP'YE UYGUN ADIMLAR ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bolat, bu kapsamda Orta Vadeli Programın merkezine koyulan yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı politikalarla ülkenin yol haritasını şekillendirirken, cari işlemler açığını azaltmaya, ürün ve pazar çeşitliliğini artırmaya odaklandıklarını vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İhracatta yeşil ve dijital dönüşümü dikkate alarak, sektörlerimizi dönüşüme teşvik etmeye ve katma değerli üretimi öncelemeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Yılmaz başkanlığında, ilgili bakanlıklarımız ve iş dünyamızla yakın işbirliği içinde Orta Vadeli Program'a uygun adımlar atmaya kararlı bir şekilde devam edeceğiz."