Bankaların promosyon kampanyaları belli oldu

2025 yılı emekli promosyon kampanyaları açıklandı. Emekli maaş zammının belli olması sonrasında emekli vatandaşlar banka promosyonları için araştırmalarını yoğunlaştırdı. Emekliye ek gelir sağlayan banka promosyonları vatandaşlar tarafından yoğun talep görüyor. Bankalar ise yeni açıkladıkları emekli promosyonu detayları ile rekabet gücünü artırmaya çalışıyor. Halkbank, Ziraat Bankası, Akbank ve TEB'in de dahil olduğu 13 banka emekli promosyonu kampanyası düzenliyor. İşte bankaların promosyon oranları...

QNB

Aylık Maaş Tutarı 10.000 aralığı 14.999TL için 10.000 TL promosyon, Aylık Maaş Tutarı 15.000 aralığı 19.999TL için 12.500 TL promosyon, Aylık Maaş Tutarı 20.000TL ve üzeri için 15.000 TL promosyon.

ZİRAAT

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

HALKBANK

Aylık maaşı 10.000 TL - 14.999 TL arası olanlar 8.000 TL,15.000 TL - 19.999,99 TL olanlar 10.000 TL,20.000 TL ve üzeri 12.000 TL promosyon almaktadır.

AKBANK

Emekli maaşı 0 - 9.999 TL arası olanlara 6.250 TL, 10.000 TL - 14.999 TL arası olanlara 10.000 TL, 15.000 TL - 19.999 TL arası olanlara 12.500 TL, 20.000 TL ve üzeri olanlara 15.000 TL promosyon.

ING BANK

1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız, 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL, 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TL, 20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.

İŞ BANKASI

Aylık 0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL, 10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL, 15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL, 20.000 TL ve daha fazla olanlar 12.000 TL promosyon almaktadır.

YAPI KREDİ

Aylık net geliri 9.999 TL'ye kadar olana 11.250 TL, 10.000 TL - 14.499 TL arasında olana 15.000 TL, 15.000 TL - 19.999 TL arasında olana 17.500 TL, 20.000 TL' nin üzerinde olana 20.000 TL promosyon.

GARANTİ BANKASI

Garanti BBVA'da emekli maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250 TL, 10.000 - 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL, 15.000 -

20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.

TEB

Emekli maaşı 0-10.000 TL arasında olanlara 14.000 TL, 10.000- 15.000 TL arasında olanlara 17.000 TL, 15.000 TL ve 20.000 TL arasında olanlara 19.000 TL, 20.000 TL ve üzeri olanlara 21.000 TL promosyon verilmektedir.