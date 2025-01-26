Muğla’dan 60 ülkeye mermer dış satımı

Türkiye'deki mermer üretiminin yüzde 20'sinin gerçekleştirildiği Muğla'dan 60 ülkeye mermer ihracatı yapılarak 400 milyon dolar gelir elde ediliyor.Dünyanın en zengin doğal taş oluşumlarının bulunduğu Alp kuşağında yer alan Türkiye'de, çok çeşitli ve büyük miktarda mermer rezervi bulunuyor. Muğla Mermerciler Derneği Başkanı Hüseyin Işık, mermerciliğin kentte turizmden sonra en önemli sektör olduğunu söyledi.Mermer ve doğal taş sektörünün ülke ekonomisine en fazla katkı sağlayan kollar arasında yer aldığını belirten Işık, mermerciliğin Muğla'da ihracatta ikinci sektör olduğunu kaydetti.

'YAKLAŞIK 20 ALT ÜRÜN'

Sektörde yaklaşık 8 bin çalışan olduğunu belirten Işık, "Bunun yanı sıra nakliye, malzeme, servis, lojistik, alt ürünlerin tedariki gibi alanlarla yaklaşık 15 bin kişi sektörde çalışıyor. Az ama katma değeri yüksek ürün üretmek için çaba gösteriyoruz. Mermer sektöründe geri dönüşümü destekleyici alt kollar da var. Mermer atıklarından birçok ürün elde edilebiliyor. Yaklaşık 20 alt ürün elde edilebiliyor" diye konuştu.