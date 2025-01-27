Aydın’a 1.5 milyar dolarlık yatırım

AYDIN ASTİM OSB'de 2023 ve 2024 yıllarında toplam 160 bin metrekare parsel tahsisleri gerçekleştirilen 14 yeni yatırımcı firmaların temsilcileri ile OSB yönetimi istişare toplantısında bir araya geldi. Aydın Sanayi Odası ve ASTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Başkan Vekili Mustafa Özdemir, Bölge Müdürü Erdem Bilgili ve İmar İşleri Sorumlusu Ali Baysan katıldı. Toplantıda OSB'nin yeni tahsis alanlarında 2024 yılında başlayan altyapı yatırımları, 2025 yılında planlanmış altyapı ve çevre düzeni yatırımları, OSB mevzuatı, yatırım ruhsat süreçleri ile ilgili yeni yatırımcılar bilgilendirildi. OSB'ye yeni yatırımcıları tarafından 1,5 milyar TL sabit yatırım planlanıyor. Fabrikalar üretime geçtikten sonra ise 4 Milyar TL yıllık ticaret hacmine ulaşılması ve ilave 1000 kişi istihdam ön görülüyor. ASTİM OSB Başkanı Gökhan Maraş, önümüzdeki 2 yıllık dönemde gerçekleşecek yeni fabrika yatırımlarının Aydın'a ve ülkeye hayırlı olmasını diledi