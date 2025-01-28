Ocak ayı emekli maaş promosyonları 2025! Hangi banka ne kadar ödeme yapıyor?

Emekliye ek gelir olan banka promosyonları Ocak zamlarından sonra güncellendi. En yüksek emekli promosyon ödemesi yapan bankayı merak eden vatandaşlar konuyla ilgili aramalarını sıklaştırdı. 3 bankadan gelen açıklama sonrası banka promosyonları tarafında yarış kızıştı. Peki en yüksek emekli promosyon ödemesini hangi banka yapıyor? Güncel banka promosyonları ne kadar? Sizler için derledik.

14 BANKA EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARINDA YARIŞA GİRDİ

Emekliye ek gelir sunan yeni banka promosyonları belli oldu. 14 bankanın sitesinde duyurduğu emekli promosyon kampanyalarında ocak rakamlarının arttığı gözlemlendi. Öte yandan yeni dönem için bankalar ile SGK arasında yeni bir promosyon anlaşması için görüşmeler yapıldığı belirtildi. Mart ayında imzalanması beklenen protokolle birlikte emekli promosyon tutarları yeniden artacak. Peki söz konusu protokol öncesi en yüksek banka promosyonu 25 bin TL'ye dayanırken, diğer banka promosyonları ne kadar oldu?

İŞTE 14 BANKANIN EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası'nda; SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini banka aracılığı ile alan emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

VAKIFBANK

Maaşını VakıfBank'a taşıyan SGK emeklilerine özel 24.000 TL'ye varan ödeme!

Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.000 TL'ye, 12 ayda 12.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı.

1 aylık emekli maaşı tutarı;

10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,

20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

Brüt Maaş Tutarı - Ödenecek Promosyon Tutarı

10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL

15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri 12.000 TL

YAPI KREDİ

Yapı Kredi, SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emeklilere 20.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon fırsatı sunuyor.

Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan bir aylık net geliri;

0 - 9.999 TL'ye kadar olana 11.250 TL,

10.000 TL - 14.499 TL arasında olana 15.000 TL,

15.000 TL - 19.999 TL arasında olana 17.500 TL,

20.000 TL' nin üzerinde olana 20.000 TL.

Banka tarafından yapılan açıklamaya göre Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremine bağımsız 2.500 TL ek nakit ödül ödeniyor.

Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, maaş baremine bağımsız 2.000 TL ek ödül ödeniyor.

Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde ilk defa Yapı Kredi Mobil uygulamasına giriş yapılması veya Yapı Kredi Mobil uygulamasını yeniden aktif kullanmaya başlaması gerekiyor. Dijital aktiflik ek ödül kriterinin sağlanması durumunda; maaş baremine bağımsız 500 TL ek nakit ödül ödeniyor.

QNB FİNANSBANK

15.000 TL 'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL'ye varan kampanyadan yararlanabilirsiniz.

Aylık Maaş Tutarı 0 aralığı 9.999TL için 6.250 TL promosyon,

Aylık Maaş Tutarı 10.000 aralığı 14.999TL için 10.000 TL promosyon,

Aylık Maaş Tutarı 15.000 aralığı 19.999TL için 12.500 TL promosyon,

Aylık Maaş Tutarı 20.000TL ve üzeri için 15.000 TL promosyon.

GARANTİ BANKASI

Garanti BBVA emekli promosyon 2024 maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500 TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL olarak belirlenmiştir.

AKBANK

SGK Emekli Maaşını Akbank'tan Alanlara 15.000 TL' ye Varan Promosyona ek 2.500 TL chip-para ile birlikte Toplamda 17.500 TL Ödül Fırsatı!

Maaş Tutar Aralığı - Toplam promosyon tutarı

0 - 9.999 TL 6.250 TL,

10.000 TL - 14.999 TL 10.000 TL,

15.000 TL - 19.999 TL 12.500 TL,

20.000 TL ve üzeri 15.000 TL.

İŞ BANKASI

Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri ve promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben promosyon ödemesi yapılacaktır.

Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak tabloda gösterilen oranlarda ödeme yapılır.

Maaş Aralığı - Promosyon Tutarı

0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL,

10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL,

15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL,

20.000 TL ve daha fazla olanlar 12.000 TL.

DENİZBANK

Emeklilere 20.000 TL'ye Varan Nakit Promosyon!

12.000 TL'ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank'ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren MobilDeniz, Kredi Kartı, Otomatik Fatura Talimatı ve Kredili Mevduat Hesabı ürünü sahibi emeklilere maaş tutarına göre 8.000 TL'ye varan ek promosyon sunuluyor.

Maaş Tutarı - Standart Promosyon

0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL,

10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL,

15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL,

20.000 TL ve üzeri maaş alanlar 12.000 TL.

TÜRKİYE FİNANS

Türkiye Finans'tan emeklilere 14.500 TL'ye Varan Nakit Promosyon ve Ödül!

SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur emekli maaşlarını 36 ay boyunca banka aracılığı almak emeklilere;

9.999 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 5.000 TL,

10.000 TL – 14.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 8.000 TL,

15.000 TL – 19.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 10.000 TL,

20.000 TL ve daha fazla maaş alanlara 12.000 TL promosyon ödemesi yapılacaktır.

ŞEKERBANK

Şekerbank maaş aralıklarına göre 12.000 TL'ye varan emekli promosyon kazanma fırsatı sunuyor.

Buna göre maaş aralığı:

0-9.999 TL aralığında ise 5.000 TL,

10.000-14.999 aralığında ise 8.000 TL,

15.000-19.999 aralığında ise 10.000 TL,

20.000 ve üzeri ise 12.000 TL olanlar emekli promosyon ödemesi alabilir.

TEB

TEB'den emeklilere özel 21.000 TL'ye varan promosyon!

Emekli maaşını TEB'e taşıyarak 36 ay boyunca bankadan almayı taahhüt eden vatandaşlar toplamda 21.000 TL'ye varan promosyon (12.000 TL'ye varan ana promosyona ek 9.000 TL'ye varan nakit ödül) kazanıyor.

Maaş Bandı - Nakit Promosyon - Ek Promosyon - Toplam Promosyon

0 - 9.999 TL 14.000 TL

10.000 TL - 14.499 TL 17.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL 19.000 TL

20.000 TL ve üzeri 21.000 TL

ALBARAKA TÜRK

14 Ekim – 31 Mart tarihleri arasında emekli maaşını Albaraka'ya taşıyanlara 15.600 TL'ye varan promosyon ve 4.400 TL' ye varan toplamda 20.000 TL ödül kazanma fırsatı veriliyor.

Emekli maaşını Albaraka Türk'ten alan vatandaşların 2 otomatik fatura ödeme talimatı vermesi durumunda ise promosyona ek 1.400 TL ödül alabiliyor.

Ayrıca promoson kampanyasından yararlanan emekli vatandaşların bankaya referans olarak yönlendirdikleri her bir yeni emekli maaş müşterisi için 500 TL; toplamda 3.000 TL ödül veriliyor.

NG BANK

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşını ING'ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'nıza 3.000 TL'ye varan ve Turuncu Hesap Kampanyası ile 2.000 TL ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 20.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz.

1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,

10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL,

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL,

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TL,

20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.

Kampanyadan emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekliler yararlanabilir.