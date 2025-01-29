Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Alım gücünü artıracağız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın yayımladığı Ocak ayına ilişkin Sektörel Enflasyon Beklentileri'ne ilişkin değerlendirmede bulundu. Enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin devam ettiğine işaret eden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuya ilişkin açıklama yaptı. Bakan Mehmet Şimşek sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Ocakta piyasanın 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentisi yüzde 25,4 seviyesinde. Mayıs 2024'e göre 12 ay sonrası beklenti, hane halkında 17 puan ve reel sektörde 12 puan iyileşti" ifadelerine yer verdi. Şimşek, beklentilerin, halen enflasyon görünümüne göre yüksek olduğunu belirterek, vatandaşların alım gücünün artacağına işaret etti.

DESTEK SÜRECEK

Şimşek şu ifadeleri kullandı; "Enflasyon beklentileri dezenflasyonun hızı için kritiktir, beklentilerin önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüşü daha fazla destekleyeceğini öngörüyoruz. Kararlılıkla uyguladığımız programla enflasyonu kalıcı olarak düşürerek vatandaşlarımızın alım gücünü artıracağız."

BEKLENTİ DÜŞTÜ

Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi ile finans ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayisi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek Sektörel Enflasyon Beklentileri elde edildi. Ankete göre, ocakta 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1,7 puan azalarak yüzde 25,4, reel sektör için 3,8 puan düşerek yüzde 43,8 ve hanehalkı için 4,3 puan gerileyerek yüzde 58,8 seviyesine indi. Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı geçen aya göre 4,5 puan artarak, yüzde 30,8 oldu.