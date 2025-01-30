Rusya ekonomisi 2024’te yüzde 4 büyüdü

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rusya Enerji Bakanlığı tarafından yayımlanan "Enerji Politikası" adlı makalede, ülke ekonomisi ve enerji sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rus ekonomisinin 2020-2024 yılları arasında yüzde 13 büyüdüğüne işaret eden Novak, "Bunun ana nedeni yüzde 37'den fazla artan yatırımlardı." dedi.

Novak, ekonomideki büyümenin sürdüğünü kaydederek, "Son yıllarda, Rus ekonomisi dış şoklara rağmen başarılı bir şekilde gelişiyor. Geçen yıl da anahtar göstergelerde olumlu bir ivme ile sona erdi. Ön verilere göre, ekonomik büyüme yaklaşık yüzde 4 olarak gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Enerji sektörünün yatırım açısından öne çıktığını belirten Novak, "Yakıt ve enerji sektörünün ekonomideki payı yaklaşık yüzde 20, geçen yılın sonundaki yatırım hacmi de 10,5 trilyon ruble seviyesindeydi." dedi.

Rusya'nın petrol üretiminin, geçen yıl 2023'e göre yüzde 2,7 azalarak 516 milyon tona gerilediğine işaret eden Novak, petrol ihracatının ise 240 milyon ton seviyesinde gerçekleştiğini ifade etti.

Novak, Rusya'nın söz konusu dönemdeki doğal gaz üretiminin ise yüzde 7,6 artarak 685 milyar metreküpe çıktığını bildirdi.

Boru hatlarıyla doğal gaz ihracatının yüzde 15,6 artarak 119 milyar metreküpe ulaştığını vurgulayan Novak, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatının ise yüzde 4 artarak 47,2 milyar metreküpe çıktığını belirtti.

Novak, bütçede petrol ve doğal gaz gelirlerinin yüzde 30 paya sahip olduğunu kaydetti.