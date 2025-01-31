İZTO Başkanı Özgener: OVP başarı getirecek

İZMİR Ticaret Odası (İZTO) ocak ayı olağan meclis toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, önemli açıklamalarda bulundu. Özgener, İZTO, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Borsası'ndan oluşan 46 kişilik heyet ile 10 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı ziyaret ederek sektörlere yönelik öneri ve beklentilerini içeren kapsamlı rapor paylaştıklarını aktardı.

'YATIRIMCI GÜVENİ ARTIYOR'

Özgener şöyle konuştu; "2025-2027 Orta Vadeli Programda (OVP) açıklanan iş gücü reformu başta olmak üzere; sanayi, üretim, yatırım, eğitim, tarım ve vergi gibi alanlarda konulan hedefleri olumlu bulduğumuzu ilettik. Bu alanlardaki çalışmaların, enflasyonu düşürmenin maliyetini azaltırken, ekonomik alandaki uzun dönemli başarı şansını daha da artıracağını paylaştık. Ekonomik programın kararlılıkla uygulanması ve makro ihtiyati tedbirlerin hafifletilmesi sonucunda; cari dengenin düzelmesi, Merkez Bankası rezervlerinin çoğalması, Kur Korumalı Mevduat'ın azalarak TL varlıklara olan ilginin artması ve ülkemizin kredi risk priminin düşmesi gibi gelişmelere bağlı olarak ülkemize yatırımcı ilgi ve güveninin arttığını vurguladık. Enflasyonu düşürme önceliği ile çalışan Merkez Bankası'nın son dönemde kararlılıkla ve istikrarla yürüttüğü para politikalarının; maliye, ücret politikaları ve yapısal reformlarla desteklenmesinin piyasada güveni pekiştireceği ve reel sektör maliyetlerini azaltacağı kanaatinde olduğumuzu ilettik."

'İZMİR ÜLKEMİZ İÇİN ÖNEMLİ'

ÖZGENER, sözlerini şöyle sürdürdü; "Cumhurbaşkanı Yardımcımız, 2025'in sonlarına doğru enflasyonun bugünkü kadar gündemde olmayacağını dile getirirken, tek haneli rakamları görene kadar mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı. İzmir iş dünyasınca dile getirilen konuların değerli olduğunu, bakanlıklarla görüşerek çözüme kavuşturulması için takipçisi olacağını belirtti. Kentimizin sadece Ege Bölgesi için değil, ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayacak bir şehir olduğunu özellikle vurguladı."