Demir yolu manevra hizmetleri yetkilendirmesinde düzenlemeye gidildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan "Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendirme" ile "Demiryolu Emniyet" yönetmeliklerinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliklerle demir yollarındaki manevra işletmeciliği ve yetkilendirmesine ilişkin düzenlemeye gidildi.

Buna göre, "manevra işletmecisi (DB3) yetki belgesi", ulusal demir yolu altyapı ağı üzerinde manevra hizmetleri sunan tüzel kişilere verilecek.

Yük ve yolcu işletmecisinin, söz konusu yönetmeliğe göre aldığı yetki belgesi, demir yolu altyapısına doğrudan erişim hakkı sağlamıyor. Manevra işletmecilerine ise bu imkan tanınmış oldu.

DB3 yetki belgesi, ulusal demir yolu altyapı ağı üzerinde manevra hizmeti veren işletmecilere, yetki belgesi alma genel şartlarıyla sigorta, kefalet senedi veya teminat mektubunu, mesleki saygınlık, mali ve mesleki yeterliğe ilişkin şartları karşılayan işletmecilere verilecek. Bu belgeye sahip işletmeci, demir yolu altyapı işletmecisinin belirlemiş olduğu kural veya mevzuata uymak zorunda olacak.

DB1, DB2 ve DA yetki belgelerinden herhangi birine sahip demir yolu işletmecileri DB3 yetki belgesi almış sayılacak.

Manevra hizmetleri, trenlerin istasyonlardan gönderilmesi, istasyonlara kabulü veya durmadan geçişleri dışında, lokomotif ve vagonlar ile diğer demir yolu çeken ve çekilen araçlarının tek tek veya birbirine bağlı olarak dağıtılması, toplanması veya birleştirilmesi ya da iltisak hattına bırakılması/alınması operasyonlarını kapsayan ve tüzel kişiler tarafından verilen işleri kapsıyor.

DEMİR YOLU EMNİYETİNE İLİŞKİN DÜZENLEME

Demiryolu Emniyet Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile de manevra hizmetlerine ilişkin hususlar, hizmet sağlayıcı kuruluşlarla ilgili bölüme eklendi. Bu kapsamda, söz konusu hizmeti sunacak kuruluşlar, demir yolu emniyet yönetim sisteminde belirtilen tüm riskleri göz önünde bulundurmakla yükümlü olacak.