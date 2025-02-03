Son dakika: 2025 Ocak enflasyonu açıklandı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 5,03, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 3,06 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 42,12, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,2 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocakta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları yüzde 56,35, yurt içi üretici fiyatları yüzde 39,5 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 5,03, Yİ-ÜFE yüzde 3,06 artış gösterdi.

Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 42,12, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,2 oldu.

Yıllık enflasyon TÜFE'de Temmuz 2023'ten bu yana en düşük oran olarak kayıtlara geçti. Yıllık enflasyon TÜFE'de, Temmuz 2023'te 47,83 olarak tespit edilmişti.