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Sosyal konut seferberliği başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı vatandaşlar için sosyal konut seferberliğini başlatıyor. Toplu Konut idaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un imzaladığı “Ülke Genelinde Gerçekleştirilecek Sosyal Konut Uygulamaları Genelgesi” 81 ilin valiliklerine gönderildi.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Sosyal konut seferberliği başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un imzaladığı "Ülke Genelinde Gerçekleştirilecek Sosyal Konut Uygulamaları Genelgesi" 81 ilin valiliklerine gönderildi.

BİLGİLER TALEP EDİLDİ

Genelgede, sosyal konut yapılabilecek arazilerin belirlenmesi için valiliklerden bilgi ve belgeler talep edildi.

Anayasa'daki "konut hakkının" vurgulandığı genelgede, "Devlet, şehirlerin özelliklerini ve çevre kartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde, konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alır, ayrıca toplu konut teşebbüslerini destekler" hükmü hatırlatıldı. Kent merkezi ve ilçe merkezlerinde, nüfusu 10 bin ve daha az olan ilçeler için en az 100 konut, nüfusu 10 binden fazla olan ilçeler için ise en az 500 konut yapımının planlandığı vurgulandı.

YERLEŞİME UYGUNLUK

Valilere yeterli büyüklükte, öncelikle Hazine ya da belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazların belirlenmesi yönünde talimat verildi. Yazıda yer tespit işlemlerinin detayları şöyle anlatıldı: 100 konut için imarlı olarak yaklaşık 10 bin metrekare, imarsız olarak yaklaşık 20 bin metrekare büyüklüğünde alan gerekeceği düşünülmekte olup; arazi yapısı, eğim, arazinin yerleşime uygunluk durumu vb. etmenlerle bu büyüklükler artabilecektir. Arsa ya da arazi tespitinde bu büyüklüklerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

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