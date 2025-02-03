Türkiye limanlarında geçen yıl 531,7 milyon ton yük elleçlendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2024 yılı denizcilik istatistiklerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye'nin, deniz ticaretinden daha fazla pay alması için çalışmaya devam ettiklerini aktaran Uraloğlu, "Limanlarda elleçlenen yük miktarı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 2 artarak 531 milyon 737 bin 358 tona ulaştı. Elleçlenen konteyner miktarı 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 7,8 artarak 13 milyon 529 bin 729 TEU'ya yükseldi." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, geçen yıl yurt dışına giden yük miktarının bir önceki yıla göre yüzde 5 artışla 142 milyon 278 bin 137 ton olarak gerçekleştiğini belirtti.

ALİAĞA BÖLGE LİMAN BAŞKANLIĞI ZİRVEDE

Yurt dışından Türk limanlarına gelen yük miktarının ise bir önceki yıla göre yüzde 0,4 artarak 257 milyon 136 bin 420 ton olarak gerçekleştiğini bildiren Uraloğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2024 yılında deniz yolu ile yapılan yurt dışı yük taşımaları bir önceki yıla göre yüzde 2 artarak 399 milyon 414 bin 557 ton oldu. Bölge liman başkanlıkları bazında ise 2024 yılında en fazla yük elleçlemesi 86 milyon 295 bin 565 ton yük ile Aliağa Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde gerçekleşti. Burayı, 83 milyon 787 bin 739 ton ile Kocaeli ve 68 milyon 563 bin 930 ton ile İskenderun bölge liman başkanlıkları takip etti."

Uraloğlu, geçen yıl limanlarda deniz yoluyla yapılan transit yük taşımasının 69 milyon 64 bin 361 ton, kabotajda taşınan yük miktarının da 63 milyon 258 bin 440 ton olduğunu aktardı.

Bir önceki yıla göre en fazla artış gösteren yük cinslerine ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, ilk sırada 7,1 milyon tonluk artışla 40'lık konteynerlerin yer aldığını ve bunu 2,9 milyon tonla konteyner taşıması yapan treylerler ve 2,3 milyon tonla 20'lik konteynerlerin izlediğini belirtti.

Uraloğlu, söz konusu yılda konteynerde ve araçlarda taşınan yükler hariç tutulduğunda portland çimentonun 9 milyon 779 bin 766 ton ile gemilerle en fazla taşınan yük cinsi olduğunu bildirerek, "Portland çimentoyu, motorin ile klinker yük cinsleri takip etti. Ham petrol, yurt dışından limanlarımıza gelen gemilerde en fazla taşınan yükler arasında ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla briketlenmemiş taşkömürü ve hurda demir takip etti." ifadesini kullandı.

Geçen yıl limanlardan yurt dışına gitmek üzere yapılan yüklemelerde en fazla taşımanın İtalya'ya yapıldığını, bunu ABD'ye ve İspanya'ya yapılan taşımaların takip ettiğini belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Deniz yolu ile limanlara giriş yapan en fazla yük, sırasıyla Rusya'dan, ABD'den ve Mısır'dan geldi. Bu dönemde limanlarımızda elleçlenen 399 milyon 414 bin 557 ton yurt dışı yükünün yüzde 7,5'i Türk bayraklı gemilerle taşındı. Türk bayraklı gemiler ile yapılan yurt dışı taşımaları 30 milyon 59 bin 943 ton, yabancı bayraklı gemiler ile yapılan yurt dışı taşımaları da 369 milyon 354 bin 614 ton olarak gerçekleşti."