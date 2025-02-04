Gübrede denetim seferberliği

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü'nü ziyaret etti. Toprak, su ve gübre sorunlarıyla ilgili çözümlerin bulunduğu enstitünün çalışmaları hakkında bilgi alan Yumaklı, burada yaptığı konuşmada gübre denetim seferberliği başlattıklarını açıkladı. Yumaklı, "Gübre denetçilerimiz tarafından; gübre üreticisi, ithalatçısı ve bayilerinde denetim gerçekleştiriyoruz. 2024 yılında 56 bin denetim yaptık. Bu denetimlerde tespit edilen 113 uygunsuzluk için 23,5 milyon lira idari para cezası uygulandı. Yumaklı, "Eş zamanlı olarak gübre bayileri, üreticileri ve ithalatçılarında 3 bin 500 gübre denetçimizle denetimleri gerçekleştireceğiz" dedi.