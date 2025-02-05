‘İş insanlarımız Suriye için izin talep edebilecek’

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, MÜSİAD ve İnternational Businnes Forum (İBF) tarafından Gaziantep'te organize edilen 'Türkiye-Suriye İktisadi İşbirliği Zirvesi'ne katıldı. Bolat, 2-3 ürün dışında Suriye ile ticaretin serbest olacağını belirtti. Karayolu ile Türkiye'den Suriye'ye geçip orada yatırım ve ticaret yapma konusunda görüşmeler yapmak için binlerce müracaat olduğunu belirten Bakan Bolat, "Bu noktada yeni sistemle iş insanlarımız tarafından Türkiye'den Suriye'ye geçmek için izin talebi sınır vilayetlerimizdeki valiler tarafından arşiv araştırması yapılmak suretiyle hızlıca karara bağlanacaktır. Geçişler pasaportla yapılacaktır. İlk defa geçişlerde valilerimiz 10 güne kadar izin verecekler. İkinci ve diğer geçişlerde Suriye'deki sanayi veya ticaret odalarından onaylı davet mektubu ya da yazı alınmak suretiyle süre sınırı konulmaksızın valiliklerimiz işlem yapacaktır" dedi.