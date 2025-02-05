Manisa’da Ocak ayı ihracatı 368,8 milyon dolar oldu

MANİSA'DA Ocak 2025 ihracatı yüzde 2'lik artışla 368,8 milyon dolar olarak gerçekleşti. Sektörlere bakıldığında en fazla ihracat elektronik elektrik sektöründe gerçekleşti. En fazla artış ise yüzde 168 ile mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektöründe yaşandı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Ocak 2025 Dış Ticaret rakamları verilerini açıkladı. 2024 yılını 5 milyar 372 milyon dolarla tamamlayan Manisa Ocak ayında 368 milyon dolarlık ihracata imza atarak en fazla ihracat yapan 9. il oldu. En fazla artış ise mobilya sektöründe yaşandı.