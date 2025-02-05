Türkiye otomotivde teknoloji üssü oluyor

Türkiye elektrikli araç üretiminde hedef büyüttü. Otomotivde teknoloji üssü olma yolunda ilerleyen Türkiye üretim yapan 8'i küresel marka ile elektrikli araç üretimini artırmayı hedefliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2000 yılından bu yana küresel markaların Türk otomotiv endüstrisine 18 milyar dolar yatırım yaptığını, en büyük 100 küresel tedarikçiden 30'dan fazlasının Türkiye'de üretim tesisi açtığını söyledi. Kacır, "Toplam 5 milyar dolarlık destek bütçesiyle yılda en az 1 milyon elektrikli araçlık üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. Bakan Kacır, Türkiye ekonomisinin lokomotif sanayi kolu olan otomotiv endüstrisini yoğun bir şekilde desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

LOKOMOTİF SANAYİ KOLU

Bakan Kacır şöyle devam etti: "Otomotiv sanayimiz 2 milyonun üzerinde kurulu kapasitesi 37,2 milyar dolarlık ihracat hacmi, 550 bin kişiyi aşan istihdam katkısı ve dünyanın en büyük 13'üncü üreticisi olması sebebiyle Türkiye ekonomisinin lokomotif sanayi kolu. Türkiye'de araç üretimi 2002 yılında 300 binlerde iken, 2023 yılında 1,4 milyonun üzerine çıkarak 5 kat arttı" dedi.

45 BİN TOGG SAHİPLERİYLE BULUŞTU

"Yerli ve milli elektrikli aracımız Togg vasıtasıyla elektrikli araç ve sürücüsüz mobilite ekosistemine dönüşüm bağlamında küresel ölçekte iddialı bir giriş yaptık" diyen Kacır şöyle devam etti: "1,5 yılda 45 bin Togg'u sahipleriyle buluşturduk. Hâlihazırda ülkemizde otomobil üretimi yapan 13 markadan 8'i küresel markalar olup bunların desteklenmesine ve özellikle yeni teknoloji yatırımlarını Türkiye'de gerçekleştirmelerine teşvik devam edecek."