IBAN’la kira ödeyenler dikkat

Ev sahipleri ve kiracılar arasında kira ve tahliye davaları sorunu giderek büyüyor. Taraflar bu nedenle karşı karşıya gelirken, yapılan 'ufak hatalar' davaların kaybedilmesine neden oluyor. Yargıtay kirasını IBAN üzerinden ödeyen ama 'havale' ücretini ödemeyen kiracının 'eksik ödeme'den dolayı tahliye edilmesine karar verirken, bu karar aynı zamanda 'emsal karar' oldu.Yargıtay'ın verdiği kararda, kiracı, başlangıçta kira bedelini ev sahibine elden ödemek üzere anlaşmışken, sonradan ödeme yöntemini IBAN aracılığıyla gerçekleştirmeye karar verdi. Ancak, bankadan yapılan ödeme sırasında kesilen havale ücreti nedeniyle ev sahibine eksik ödeme yapıldığı iddia edildi. Ev sahibi bu durumu mahkemeye taşıyarak kiracının tahliye edilmesini talep etti.

EKSİK ÖDEME SAYILIYOR

Ev sahibi, kiracının bankaya havale yaparken oluşan işlem ücretini ödemediğini belirterek, kira bedelinin eksik ödendiğini savundu. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, bu iddiayı dikkate alarak önemli bir karar verdi. Karara göre, banka üzerinden yapılan kira ödemelerinde havale ücreti kiracıya ait olmalı. Yargıtay, bu ücreti ödemeyen kiracının tahliyesinin söz konusu olabileceğini belirtti.

Mahkeme, banka hesapları üzerinden yapılan kira ödemelerinde havale ücretinin kiracı tarafından karşılanması gerektiğini belirtti. Aksi takdirde, yapılan ödeme eksik sayılacak ve yasal olarak kabul edilmeyecektir. Bu durumda ev sahibine eksik ödeme yapılmış olacağı için, kiracının tahliye edilmesine karar verilebilir.

TAHLİYE İSTENEBİLİR

BANKA üzerinden yapılan her ödemede havale ücreti gibi masraflar kesilebilir. Bu masrafların kiracı tarafından ödenmesi gerektiğini unutmamak önemlidir. Eğer ödeme eksik yapılırsa, ev sahibi ödeme eksikliğini ileri sürerek tahliye davası açabilir. Bu tür durumlarda, kiracının tahliye edilmesi mümkün olabilir.