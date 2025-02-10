Stratonikeia’da hamam sütunları ayağa kaldırıldı

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, "gladyatörler kenti" olarak bilinmesinin yanı sıra dünyanın en büyük mermer kentleri arasında gösterilen Stratonikeia'da, 1977'de başlayan kazı çalışmaları yıl boyunca devam ediyor. Stratonikeia ve Lagina Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, "Burası kent içerisinde çok özel bir yere sahip. Burası 3 hamamdan ve çok iyi bildiğimiz yerlerden de birisi. Onun için Roma dönemine ait hamamla ilgili tüm can alıcı dokunuşları burada gerçekleştirdik" diye konuştu.