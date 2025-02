Ramazan’da et ve kıyma fiyatları sabit olacak

TARIM ve Orman Bakanlığı, Ramazan ayı için Et ve Süt Kurumu (ESK) eliyle 40 bin kasaplık hayvan temin etti. Ramazan ayında kırmızı et fiyatlarının artmaması için müdahalede bulunan Bakanlık, temin edilen 40 bin kasaplık hayvan ile vatandaşın uygun fiyata kırmızı ete ulaşabilmesini amaçladı. ESK eliyle ülkeye getirtilen kasaplık hayvanlar Tarım Kredi Kooperatif Marketler ve Ankara Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği'ne (PERDER) üye olan marketlerde satışa sunuldu. İstanbul ve Ankara'daki marketlerde satışı devam edecek kırmızı et Ramazan ayının sonuna kadar sabit fiyatta satılmaya devam edecek. PERDER'e üye marketlerde ESK'den temin edilen dana kuşbaşının kilogramı 399 liradan, dana kıyma ise 379 liradan satılıyor.