Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Kim ne kadar alacak?

Milyonlarca emekli, bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağına dair merakla bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyelerine yönelik yeni bir çalışma başlatacaklarını açıkladı. Ancak Bakan Işıkhan, herhangi bir rakam paylaşmadan önce çalışmaların tamamlanması gerektiğini belirtti. Bayram ikramiyelerinin Ramazan Bayramı'ndan önce emekli maaşlarıyla birlikte hesaplara yatırılması bekleniyor.

GEÇEN YIL YÜZDE 50 ARTIŞ GERÇEKLEŞMİŞTİ

Geçen yıl, emekli bayram ikramiyelerinde büyük bir artış yaşandı. 2023 yılında, bayram ikramiyeleri yüzde 50 oranında bir artışla 3.000 TL'ye çıkarılmıştı. Bu yıl da benzer bir artış yapılması halinde, emekliler her bir bayram için 4.500 TL ikramiye alabilecek. Ancak, bu artışa dair resmi bir açıklama yapılmadan önce detaylı çalışmaların tamamlanması gerektiği ifade ediliyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ: HER YIL İKİ KEZ ÖDENİYOR

Emeklilere her yıl iki kez bayram ikramiyesi verilmeye başlanalı 2018 yılından bu yana, Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ödemeler yapılmakta.

Emekliler bu yıl da mart ve haziran aylarında bayram ikramiyesi alacaklar. Ramazan Bayramı 30 Mart-1 Nisan arasında, Kurban Bayramı ise 6-9 Haziran tarihlerinde kutlanacak. İlk bayram ikramiyelerinin 28 Mart Cuma günü itibarıyla hesaplara yatırılması bekleniyor.

ÖDEMELERİN DETAYLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bayram ikramiyeleriyle ilgili kesin ödeme tarihini yakın zamanda açıklayacak. Şu an için ödemelerin Ramazan Bayramı öncesinde yapılması bekleniyor. Bayram ikramiyeleri her yıl emekli maaşı alan tüm emeklilere verilmektedir. Şubat sonuna kadar başvuruda bulunan ve 1 Mart itibarıyla emekli maaşı almaya başlayanlar da bu ödemeden faydalanacak.

GEÇMİŞ YILLARDA BAYRAM İKRAMİYELERİ NE KADAR OLDU?

2018'de 1.000 TL olan bayram ikramiyeleri, 2021 yılında 1.100 TL'ye, 2023'te ise 2.000 TL'ye çıkarılmıştı.

2024 yılı itibarıyla, her bir bayram için verilen ikramiye 3.000 TL'ye ulaşmıştı.

EMEKLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN DÖRT FORMÜL MASADA

Emeklilerin bayram ikramiyeleri konusunda yeni düzenlemeler gündeme gelmeye başladı. Geçtiğimiz yıl 3 bin lira olarak belirlenen ikramiyenin bu yıl da artırılması bekleniyor. Yetkililer, Mart ayında kesin kararın verilerek yasal düzenlemenin hayata geçirileceğini belirtiyor. Şu ana kadar dört farklı formül üzerinde duruluyor. İşte konuya ilişkin Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberi...

İLK FORMÜL: ZAM ORANI KADAR ARTIŞ

Bu formüle göre, 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon oranı ikramiyeye yansıtılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak ayında yapılan yüzde 15.75'lik zam baz alınırsa, bayram ikramiyesi 3 bin 472 liraya, yuvarlama yapılırsa 3 bin 500 liraya çıkacak. Ölüm aylığı alanlar da hisseleri oranında zamdan faydalanacak. Böylece yüzde 75 oranında ölüm aylığı alanlar 2 bin 625, yüzde 50 alanlar 1.750, yüzde 25 alanlar ise 875 lira ikramiye alacak. Bu formül kabul edilirse, emeklilere iki bayramda toplam 7 bin lira ödenecek.

İKİNCİ FORMÜL: YILLIK ENFLASYON ORANINDA ARTIŞ

Bir diğer seçenek ise ikramiyenin yıllık enflasyon oranında artırılması. 2024 yılı enflasyonu yüzde 44.38 olarak gerçekleşti. Eğer ikramiye bu oranda artırılırsa, emeklilere bayram başına yapılacak ödeme 4 bin 331 liraya yükselecek. Bu durumda, yüzde 75 ölüm aylığı alanlara 3 bin 248, yüzde 50 olanlara 2 bin 165, yüzde 25 olanlara ise bin 82 lira ödeme yapılacak. Bu formül hayata geçerse, emeklilere iki bayramda toplam 8 bin 662 lira yatırılacak.

ÜÇÜNCÜ FORMÜL: SABİT ARTIŞ

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi ikramiyeye bin liralık doğrudan artış yapılması da seçenekler arasında. Bu formülde emeklilere bayram başına 4 bin lira ödenmesi öngörülüyor. Ölüm aylığı oranı yüzde 75 olanlar 3 bin, yüzde 50 olanlar 2 bin, yüzde 25 olanlar ise bin lira alacak. Eğer bu formül kabul edilirse, emeklilere toplamda 8 bin lira ödenecek.

DÖRDÜNCÜ FORMÜL: YÜZDE 50 ARTIŞ

Son seçenek ise geçen yıl olduğu gibi yüzde 50 oranında bir artış yapılması. Bu formüle göre bayram ikramiyesi 4 bin 500 liraya çıkacak. Ölüm aylığı oranı yüzde 75 olanlara 3 bin 375, yüzde 50 olanlara 2 bin 250, yüzde 25 olanlara ise bin 125 lira ödeme yapılacak. Böylece emeklilere iki bayramda toplam 9 bin lira verilmiş olacak.