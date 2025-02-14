Korsan çiçekçilere dikkat

MANİSA Esnaf ve Sanatkarlar Odası (MESO) her yıl olduğu gibi bu yılda yaklaşan 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde vatandaşları korsan çiçekçilere karşı uyarmak için, "Seyyar Çiçekçiye Hayır" yazılı afişle dikkat çekti. Korsan çiçekçiler bu günlerde esnafın iş yapmasını engelliyor. MESO Başkanı Bahattin Akyüz, özel günlerin çiçekçi esnafı için özel olduğunu vurguladı. Akyüz, esnafın bu özel günleri dört gözle beklediğini ancak, seyyar ve korsan çiçekçilerin bu günlerde ortaya çıkıp esnafın iş yapmasını engellediğini ifade etti. Öte yandan sevgililer günü için gülün tanesi 150 liraya, buketler ise 500 liradan 5 bin liraya kadar alıcı buluyor.