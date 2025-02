Sucuktan sakatat, baharattan boya çıktı

Listeye yeni eklenen ürünlerde; sucukta tek tırnaklı eti, baharatta boya, peynir ve yoğurtta yağ oranının düşük olması gibi uygunsuzluklar tespit edildi. Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün sayısı 195'e, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı bin 19'a yükseldi.

KANATLI ET TESPİTİ

Öte yandan bazı baharatların içerisinde de boya tespit edildiği açıklandı. Listede en çok Afyonkarahisar'ın sucuk markalarının olması dikkat çekti. Sevimoğlu Sucukları markasında ısıl işlem görmüş piliç sucuklarında kanatlı eti tespit edilirken Emrebey Et ve Et Ürünleri markasında da aynı sorunla karşılaşıldı.

İzmir'de ise Doyum Yağ Gıda San. Tarım Hay. Turz. İnş. Ltd. Şti, Ege Elit Tedarik Gıda Nak. İnş. Oto. Tur. San. Tic. Ltd. Şti ve SSC Grup Tarım Gıda Zeytinyağı Tic. Ltd. Şti. Lux Ayvalık Körfezim Taş Baskı Soğuk Sıkım Natürel Süzme Zeytinyağında yeni doyum soğuk sıkım natürel sızma zeytinyağı içerisinde tohum yağları bulundu. Öte yandan Bakanlık yapılan denetimlerin sürdüğünü ve yüzsüzlerin açıklanmaya devam edeceğini açıkladı.