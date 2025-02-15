Bayraktar’lar yine Forbes’in zenginler listesinde

FORBES, milyarderler listesinde değişikliğe gitti. Selçuk ve Haluk Bayraktar kardeşlerin yayımlanan yeni listedeki sıralaması dikkat çekti. ABD merkezli iş dünyası dergisi Forbes, internet sitesindeki "dünyanın en zengin insanları" listesinde güncellemeye gitti. Listede Baykar Teknoloji'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın 1.2 milyar dolarlık, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın 1.1 milyar dolarlık servetleri de güncellenerek sıralamaları yeniden belirlendi.

SERVETLERİ ARTTI

Selçuk bayraktar, Baykar Teknoloji'deki yüzde 52.5'lik hissesi ile kişisel servetini 1.8 milyar dolara çıkararak Türkiye'nin en varlıklı 15. insanı unvanını aldı. Baykar Teknoloji hisselerinin yüzde 47,5'ine sahip olan Haluk Bayraktar ise geçtiğimiz yıl 1.1 milyar dolarlık servetini 1.6 milyar dolara yükseltti. Haluk Bayraktar, bu artışla birlikte Türkiye'nin en zengin 19. insanı olarak listede kendine yer buldu.